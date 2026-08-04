Alerta para Pumas: el ex Club América que juega en Charlotte FC y podría ser clave en la Leagues Cup

Pumas UNAM iniciará su calendario en la Leagues Cup 2026 con una visita complicada ante Charlotte FC. El conjunto universitario debutará este martes 4 de agosto en el Bank of America Stadium frente a un rival que reforzó su plantel con un futbolista que conoce muy bien la Liga BBVA MX y que incluso defendió la camiseta del Club América.

Allan Saint-Maximin, ex América, enfrentará a Pumas con Charlotte. El extremo francés que dejó Coapa a principios de 2026 ahora buscará convertirse en una de las principales figuras del conjunto de la MLS. Su velocidad, capacidad para el desequilibrio y experiencia internacional lo convierten en una de las mayores amenazas para el equipo dirigido por Esteban Solari.

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Allan Saint-Maximin vuelve a enfrentar a un club mexicano

Charlotte FC apostó fuerte por el atacante francés al incorporarlo como Jugador Franquicia (Designated Player) hasta la temporada 2028-29. Después de un breve paso por el Lens, donde registró 4 goles y 3 asistencias en 13 encuentros, el extremo regresó a Norteamérica con el objetivo de liderar el ataque del club estadounidense.

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Saint-Maximin conoce perfectamente el futbol mexicano tras su etapa con el Club América. Aunque llegó como refuerzo top para el Apertura 2025, su paso por las Águilas terminó antes de lo esperado. Se dice que por problemas de adaptación, un rendimiento más bajo del esperado y situaciones personales que lo llevaron a rescindir su contrato en enero de 2026.

Allan Saint-Maximin|Crédito: Instagram @st_maximin

Pumas deberá vigilar de cerca al exjugador del América

El francés intentará aprovechar su conocimiento de los equipos mexicanos para marcar diferencias desde el primer partido de la Leagues Cup. Cabe recordar que Saint-Maximin jugó 16 partidos, convirtió 3 goles y dio 2 asistencias en el América.

Pumas, por su parte, llega en un buen momento tras enlazar victorias importantes en la Liga BBVA MX y buscará comenzar el torneo internacional con un triunfo que fortalezca sus aspiraciones de avanzar a los Cuartos de Final.

Pumas sumará un refuerzo inesperado para el Apertura 2026|Crédito: @PumasMX / X

Calendario de Pumas en la Leagues Cup 2026