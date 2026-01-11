¡ÚLTIMA HORA! Ibrahimovic será nuevo jugador del Ajax

La historia parece que se repite en Ámsterdam. Maximilian Ibrahimovic, hijo de la leyenda Zlatan, seguirá los pasos de su papá al convertirse en nuevo jugador del Ajax. El joven delantero sueco de 19 años llega en calidad de prestamos por seis meses proveniente del Milan, con una opción de compra fijada en unos 3.5 millones de euros y con un porcentaje de una posible futura venta para el club italiano, en el que igualmente militó su padre.

El acuerdo, que se hará oficial en los próximos días tras pasar los exámenes médicos, hace un claro guiño al pasado. Casi 22 años después de que Zlatan aterrizara en el club neerlandés para catapultar su carrera, otro Ibrahimovic vestirá la icónica camiseta rojiblanca.

A repetir el legado de su padre

Max, que militaba en uno de los equipos filiales del cuadro rossonero en la Serie D, ha mostrado un progreso veloz y constante. En la presente temporada, que actúa habitualmente como extremo izquierdo, ha registrado cinco goles y cuatro asistencias en 16 encuentros. En su nueva etapa, se espera que entrene con el primer equipo y compita con el Ajax reserva, que juega en la segunda división local.

El Milan, con el cual el jugador tenía contrato vigente hasta 2027, mantiene así cierto control sobre el futuro de la perla sueca. Para Max, es la oportunidad de forjar su propio legado en el club que transformó a su padre en una estrella mundial, cargando con un apellido que, en el fútbol, lo es todo.

