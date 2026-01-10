Nació en Estados Unidos, vivió en Chicago y ahora debuta con las Chivas en el Clausura 2026

Brian Gutiérrez hizo su esperado debut con las Chivas de Guadalajara en la Jornada 1 del Clausura 2026, cumpliendo con las expectativas que generó su fichaje y aportando movilidad en la zona media del equipo rojiblanco. El mediocampista fue incluido en el once inicial por el cuerpo técnico de Gabriel Milito en contra de los Tuzos de Pachuca en la jornada 1 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, esto tras varias semanas de trabajo en Verde Valle donde mostró entendimiento con sus nuevos compañeros y participación constante en los ensayos tácticos previos al partido.

¿Dónde nació Brian Gutiérrez?

Nacido en Estados Unidos con registros públicos que lo ubican como originario del área de Chicago, Gutiérrez llegó al Rebaño con doble nacionalidad: mexicana y estadounidense. Esa condición le permite integrarse al plantel de Guadalajara sin ocupar plaza de extranjero y, además, alimenta el interés mediático alrededor de su futuro internacional, pues su trayectoria en categorías menores ha estado vinculada al fútbol estadounidense mientras conserva la posibilidad de representar a México en la Selección Mexicana.

¿Por qué Chivas buscó a Brian Gutiérrez en Estados Unidos?

La incorporación de un futbolista mexicoamericano como Gutiérrez forma parte de una estrategia más amplia del club para reforzar el mediocampo con perfiles que combinen técnica y dinámica. Fuentes del club destacaron la ilusión del jugador por vestir la camiseta rojiblanca y la voluntad del cuerpo técnico de integrarlo gradualmente al sistema para maximizar su adaptación y rendimiento a lo largo del torneo.

Queda ahora la tarea para Gutiérrez de mantener la consistencia y ganarse la confianza plena del aficionado y del entrenador en las próximas fechas. Su doble nacionalidad y el hecho de haber desembarcado desde la MLS le otorgan además una ventana adicional de proyección internacional, lo que hará que su evolución en Chivas sea seguida con especial atención por clubes y selecciones en ambos lados de la frontera.

