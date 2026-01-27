ÚLTIMA HORA: La ESTRELLA del América que André Jardine dejó fuera para la Concacaf Liga de Campeones

El Club América se declara listo para la nueva Concacaf Liga de Campeones 2026 y por ello, André Jardine registró a 27 jugadores para el certamen internacional. El director técnico brasileño buscará tomar revancha en este torneo y así, prácticamente cerrar el círculo en el tema de trofeos.

Te puede interesar: Alexis Vega ya no es el jugador más caro de la Liga BBVA MX: este es el ranking 2026

La gran ausencia es la del defensor chileno Igor Lichnovsky, quien prácticamente no cuenta para el estratega brasileño y no han podido colocar en otro club. El andino tiene contrato con la entidad azulcrema hasta julio de 2027 y tiene como objetivo cumplirlo teniendo o no minutos con el primer equipo de Coapa. Cabe recordar que, tanto problemas físicos como fuera del terreno de juego habrían sido vitales para que Jardine ya no contara con él.

José Zúñiga y Víctor Dávila convocados

Por otro lado, la sorpresa fueron los nombres de los dos ofensivos en la selecta lista azulcrema. Tanto la 'Pantera' como el extremo chileno estarían en la rampa de salida del equipo capitalino y sus salidas serían necesarias para que llegaran otros refuerzos no formados en nuestro balompié.

Caso específico es el de Raphael Veiga, extremo del Palmeiras que ha sonado fuerte para llegar al Nido en estos últimos días. Para que llegue el sudamericano, América tendrá que liberar una plaza de extranjero y que no le pase lo de Cruz Azul con el ariete colombiano Miguel Borja. Será el miércoles 3 de febrero cuando las Águilas debuten en la Concacaf Liga de Campeones al visitar Honduras y enfrentar al Olimpia en el juego de ida, la vuelta será el 11 de febrero en el Estadio Ciudad de los Deportes.