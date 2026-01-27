Alexis Vega ya no es el jugador más caro de la Liga BBVA MX: este es el ranking 2026

Ya están los valores actualizados de los futbolistas de los 18 equipos de la Liga BBVA MX y Alexis Vega perdió el liderato que supo tener durante gran parte del 2025. La llegada de Allan Saint-Maximin al Club América opacó al delantero mexicano del Toluca, pero con la primera actualización de Transfermarkt, la corona fue otorgada a otro futbolista totalmente impensado.

Resulta que Gilberto Mora, juvenil de 17 años de Xolos de Tijuana, fue escogido como el futbolista más valioso de la Liga BBVA MX en este comienzo del año 2026. La joya que ya levantó títulos importantes con la Selección Mexicana cuenta con un valor de mercado de 10 millones de euros , compartiendo la cima con el extremo francés de las Águilas, quien también ostenta un precio de 10 millones de euros.

Gilberto Mora es el jugador más valioso de la Liga BBVA MX|Crédito: Instagram / @gil_morita

Por su parte, Alexis Vega cayó varias posiciones dentro del ranking realizado por Transfermarkt, ya que se ubica en la quinta plaza con un valor de mercado de 9 millones de euros. El delantero de 28 años se perdió las últimas jornadas de la fase regular del Apertura 2025, incluida toda la Liguilla (a excepción de la final), donde, posteriormente, los Diablos Rojos se coronarían campeones del futbol mexicano ante Tigres.

El precio de Gilberto Mora se duplicó

El joven talento de Xolos se quedó con el liderato en el ranking de Transfermarkt y eso fue gracias al increíble año 2025 que tuvo tanto a nivel clubes como con su selección nacional. Durante la temporada pasada, el mediocampista marcó 12 goles, fue titular con el conjunto fronterizo, ganó la Copa Oro siendo titular con México y asumió el rol de figura durante el Mundial Sub-20 jugado en Chile.

Su gran rendimiento llamó la atención de los equipos más importantes de Europa como Barcelona, Real Madrid, Chelsea, PSG, entre otros, y con una proyección de 30 millones de euros, hicieron que su valor de mercado se multiplique de una forma lógica. Hoy ya es una promesa consolidada y su edad le permite soñar con un techo mucho más alto.

