¡ÚLTIMA HORA! Liga de CONCACAF cambiará su calendario para ser como Europa

La Major League Soccer (MLS) anunció que modificará su calendario competitivo para adoptar el formato utilizado en la mayoría de las ligas europeas, pasando a una temporada Otoño–Primavera. La determinación llega después de varios años de análisis internos y negociaciones con propietarios y la Asociación de Jugadores (MLSPA).

El cambio implica dejar atrás el tradicional esquema Primavera–Otoño, vigente desde la creación de la liga en 1996. De acuerdo con el comisionado Don Garber, la decisión busca sincronizar las competencias y las ventanas de transferencia con los principales mercados internacionales, una petición recurrente dentro del ecosistema del fútbol norteamericano.

Bajo el calendario actual, la ventana de verano en Europa coincide con la mitad de la temporada de la MLS, lo que ha provocado movimientos relevantes en momentos determinantes del torneo. Con la modificación, las transferencias se alinearán con los periodos globales, lo que permitirá planificaciones deportivas más estables tanto para salidas como para incorporaciones.

El cambio contempla también un ajuste logístico importante, la gestión de los meses de invierno en ciudades donde las condiciones climáticas dificultan la realización de partidos, como Toronto, Montreal, Vancouver, Chicago, Minnesota o Nueva Inglaterra.

Garber adelantó que la liga adoptará una pausa invernal extendida, similar a la que emplean ligas europeas, con un receso previsto de mediados de diciembre a finales de febrero o principios de marzo.

Impacto en competencias internacionales

Con el nuevo calendario, los clubes norteamericanos podrán competir de manera más justa en torneos como la CONCACAF Champions Cup y el Mundial de Clubes en fases más avanzadas de su preparación física, evitando los desfasamientos habituales entre temporadas.

La MLS implementará una temporada de ajuste en 2026, con el fin de empalmar el calendario vigente con el nuevo modelo, que iniciará formalmente en agosto de 2027 y finalizará en mayo de 2028. La reestructuración representa uno de los cambios organizativos más significativos en la historia de la liga y marca el inicio de una nueva etapa en su planificación competitiva.