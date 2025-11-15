¿Quién es la mexicana que cuida la alimentación de Lionel Messi?

Mientras todos los reflectores apuntan a Lionel Messi, hay una mexicana detrás de su éxito: ella es Daniela Lara, nutrióloga del Inter Miami y una pieza clave en el rendimiento de la estrella argentina. Todo lo que Messi requiere para estar en su mejor forma pasa por sus manos. Gracias a ella, disfrutamos al Messi de la magia, de la excelencia.

La mexicana ya cuenta títulos con el Inter

Con el Inter Miami ya celebró su primer gran logro: el título Supporters’ Shield 2024, reconocimiento al mejor equipo de la temporada regular en la MLS . Daniela lidera el área de nutrición del equipo de David Beckham, cuidando la alimentación de cada una de sus figuras.

“Buscan siempre lo mejor, que no se conforman con estar en el escalón uno o escalón dos o tres. O sea, gente que siempre está buscando el mejorar, el mejorar, el mejorar, o sea, que no tiene un límite para decir ‘bueno, ya está aquí, ya estamos bien’. Es como que siempre están buscando constantemente ser mejores, y creo que eso es lo que marca la diferencia”, expresó Daniela en entrevista exclusiva para Azteca Deportes.

Lara también le cocinó a la Selección Mexicana

Especialista en nutrición y metabolismo, con estudios en el Comité Olímpico Internacional, su pasión por el futbol la llevó a la Selección Mexicana en el Mundial de Qatar 2022.

“Me tocó ir al Mundial de Qatar 2022, que para mí fue un sueño hecho realidad, porque yo siempre dije, bueno, cuando empecé a trabajar en el fútbol, dije: ‘me encantaría participar en unos Juegos Olímpicos o en un Mundial’, pero lo veía como un sueño de aquí a 10 años, y se fueron dando las cosas poquito a poco", dijo la especialista mexicana.

Con su trabajo, Daniela Lara no solo impulsa a Leo Messi, también abre camino para más mujeres en el futbol.

"Nunca dejen de perseguir sus sueños, nunca dejen de picar piedra, que nunca dejen de insistir si creen que ese es el camino", sentenció.

