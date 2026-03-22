ÚLTIMA HORA: Martín Anselmi vuelve a FRACASAR tras su salida de la Liga BBVA MX

A través de sus redes sociales, el Botafogo informó la destitución del director técnico Martín Anselmi, en una decisión tomada a pocas semanas del inicio de la Copa Sudamericana 2026. La directiva del conjunto carioca optó por dar por terminado el ciclo del estratega argentino tras considerar que no se cumplieron las expectativas deportivas trazadas para la temporada.

El anuncio se produjo este domingo 22 de marzo, después de la victoria 2-1 ante RB Bragantino en el Brasileirao, un resultado que no fue suficiente para mantener su continuidad. En su comunicado oficial, el club señaló que, pese a reconocer su compromiso, no se observó la evolución ni los resultados necesarios para un equipo con aspiraciones de protagonismo en el futbol brasileño y continental.

Uno de los factores determinantes fue la eliminación de la Copa Libertadores 2026 frente a Barcelona SC, resultado que dejó al equipo fuera del máximo torneo de clubes en Sudamérica, obligándolo a disputar la Sudamericana. Este escenario incrementó la presión en el entorno del club y aceleró su salida.

El ciclo de Anselmi en Río de Janeiro fue breve, donde había asumido el cargo a finales de 2025 tras la salida de Davide Ancelotti, con un contrato proyectado a largo plazo. Sin embargo, la falta de regularidad en resultados y funcionamiento derivó en un cierre anticipado de su etapa al frente del primer equipo.

O Botafogo anuncia que o argentino Martín Anselmi não é mais o treinador da equipe principal. A decisão foi comunicada ao profissional na manhã deste domingo (22).



Embora tenhamos grande apreço por Anselmi e sua comissão técnica, além de muito respeito por sua dedicação e ética… pic.twitter.com/MgyBmESIGK — Botafogo F.R. (@Botafogo) March 22, 2026

¿Cuáles fueron los números de Martín Anselmi con el Botafogo?

Durante su gestión, Martín Anselmi dirigió un total de 18 partidos oficiales, en los que registró 7 victorias, 2 empates y 9 derrotas, la estadística refleja una gran irregularidad, con la mitad de los encuentros terminando en derrota, un factor clave en la evaluación de la directiva.

El equipo mostró dificultades para sostener un rendimiento constante, alternando resultados positivos con caídas consecutivas, lo que impidió consolidar una identidad de juego y mantener estabilidad competitiva en los distintos torneos disputados.

¿Martín Anselmi regresaría a dirigir a la Liga BBVA MX?

Tras su salida, el nombre de Martín Anselmi ha comenzado a circular nuevamente en el entorno de la Liga BBVA MX. En días recientes, el técnico argentino dejó abierta la posibilidad de un regreso al futbol mexicano, particularmente al mencionar que su etapa con Cruz Azul es “una historia todavía sin final”.

Además, reportes apuntan a que Monterrey analiza opciones tras la salida de Domenec Torrent y el interinato de Nicolás Sánchez, en un contexto deportivo marcado por la eliminación en la Concacaf Champions Cup 2026. En este escenario, el perfil de Anselmi aparece como una alternativa disponible en el mercado, aunque hasta el momento no existe confirmación oficial sobre su próximo destino.

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