¡ÚLTIMA HORA! Dueño del Chelsea será el nuevo propietario de un equipo de Estados Unidos por una cifra de locos

El Washington Street Journal ha revelado una enorme historia este viernes 17 de abril: los Padres de San Diego han sido asesorados para ser vendidos a los inversionistas José E. Feliciano y su esposa Kwanza Jones quienes ya tienen una experiencia previa al ser dueños del Chelsea de la Premier League, movimiento en el que recalcan habría cerca de 3.9 mil millones de dólares de por medio.

En una movida jamás antes vista en el beisbol y que viene a modificar las Grandes Ligas al menos en el tema histórico en cuanto a cambio de dueños y cifras, esta venta no es oficial pero parece que tiene la investigación todo el sustento para pensar que el equipo de San Diego pasará a otras manos.

Los actuales dueños de Padres, cerca de vender el equipo de MLB

John Seidler, actual dueño de Padres -y en donde está asociado en una menor parte el dueño de Diablos Rojos, Don Alfredo Harp Helú- estaría anunciando la venta la siguiente semana, apunta el Street Journal.

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Otros medios con indicios de este movimiento han validado esto que agita la conversación en el deporte de los Estados Unidos que por otro lado también cuestionan a los nuevos dueños y el porvenir deportivo de Padres de San Diego.

Hasta ahora Padres no han reaccionado a este rumor.

¿Quién es José E. Feliciano y quién es su esposa Kwanza Jones?

José E. Feliciano y su esposa Kwanza Jones, forman parte de la empresa Clearlake. Feliciano, de acuerdo a Forbes, tendría un patrimonio del orden de 3900 millones de dólares y sus empresas apuntan principalmente al consumo, turismo y tecnología, pero en 2022 le entró al deporte con el Chelsea de la Premier League.

Su esposa Kwanza Jones es directora de Supercharged una empresa dedicada a los medios y al desarrollo personal; ahora también será parte de los Padres de San Diego cuando esto se convierta en algo oficial.