ÚLTIMA HORA: Real Madrid tiene a LEYENDA en la mira para suplir a Arbeloa en la dirección técnica

El Real Madrid está en la búsqueda de un nuevo director técnico para la siguiente temporada y hay un nombre que resuena alto en las oficinas merengues; José Mourinho. El autollamado ''The Special One'' estaría entre los cuatro candidatos finales para suplir a Álvaro Arbeloa en el banquillo el siguiente semestre tras una campaña para el olvido tanto en el plano local como en el internacional (eliminados de Copa del Rey y UEFA Champions League).

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Según información del periodista David Ornstein, el estratega portugués con pasado en el Madrid estaría en la mira de Florentino Pérez tras los papelones de este año fubolístico. Por si fuera poco, Fabrizio Romano reveló que, ''The Special One'' estaría dispuesto a regresar al cuadro de la capital ibérica, aunque, primero tendría que resolver su salida del Benfica. Cabe destacar que, se habla de una cláusula de rescisión de seis millones de euros que tendría que pagar cualquier equipo que quiera sacar a Mou del club lisboeta.

La Liga se pinta blaugrana

Con solo 15 puntos en juego, el FC Barcelona marcha líder con 85 unidades ganadas por 74 del Real Madrid. Con esta escena, tendría que pasar una catástrofe para que el conjunto dirigido por Hansi Flick no levantara el trofeo a final de temporada. Por si fuera poco, el otro acérrimo rival del club merengue, el Atlético de Madrid está instalado en las semifinales de la UEFA Champions League y podría levantar su primer 'Orejona' esta campaña.

No conforme con eso, el equipo blanco no podrá contar con Eder Militao para el final de esta campaña y el inicio de la siguiente por una lesión en el bicéps femoral de la pierna izquierda. De hecho, el defensa brasileño no estará en la Copa Mundial de la FIFA 2026.