¿Regresa CR7? Real Madrid estaría muy cerca de fichar a ESTRELLA de Portugal

El Real Madrid mueve el mercado y lo hace de manera contundente. Primero, le dio las gracias a David Alaba hace unas semanas y a Álvaro Arbeloa en horas más recientes, oficializó la llegada de José Mourinho y ahora, tiene muy adelantadas las negociaciones con Bernardo Silva. El futbolista portugués no habría renovado con el Manchester City y llegaría como agente libre a la capital ibérica con un contrato de dos años, más la opción de una temporada más dependiendo de las dos partes.

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Así lo dio a conocer el insider Fabrizio Romano a través de sus redes sociales, el futbolista de 31 años no renovaría con el Manchester City a pesar de que hubo sondeos desde enero pasado. Ahora, el Real Madrid entró a la jugada y parece que José Mourinho habría sido vital para que Silva tomara la decisión de dejar Inglaterra y embarcarse hacia el futbol de España.

Un tipo muy rentable en la Premier League

Con más de 450 partidos disputados con el club de Manchester, el volante luso registró 76 goles y 77 asistencias. De hecho, fue pilar en el esquema de Pep Guardiola y partícipe de la época dorada en el equipo. Seis Premier Leagues, una UEFA Champions League, un Mundial de Clubes, tres FA Cups y tres Community Shields aparecen en el palmarés del ex Mónaco con el City.

Ahora, se espera que el fichaje se oficialice en los próximos días y José Mourinho tenga a su primer gran fichaje en la nueva etapa de The Special One en la capital de España. Cabe destacar que, si Florentino Pérez no ganaba las elecciones de Presidente en el Real Madrid, podríamos estar viendo a otro estratega en el banquillo merengue.