OFICIAL: Seleccionado nacional se pierde el Mundial 2026 y se retira del futbol de naciones

Durísima noticia para la Selección Nacional de Japón a días de su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Wataru Endo; capitán y uno de sus referentes se bajó de la justa mundialista por lesión y puso fin a su trayectoria como futbolista de combinado nacional. El volante de 33 años que milita en el Liverpool no pudo recuperarse totalmente de una molestia en el pie derecho y decidió no seguir forzando su estadía en la concentración de cuadro asiático.

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A través de un comunicado oficial, el ex jugador del Urawa Reds dio a conocer la lamentable noticia: “Por supuesto, siento frustración por no poder participar en esta Copa del Mundo, pero más que eso, me enorgullezco de haber crecido junto al equipo, liderándolo como capitán desde después de la Copa del Mundo de Qatar, hasta convertirnos en un grupo que puede hablar del “campeonato de la Copa del Mundo” como algo natural”, destacó el pivote asiático.

La esperanza en Kaishu Sano

El mediocampista de 25 años milita en el Mainz 05 de la Bundesliga y es el jugador más valioso de todo el cuadro japonés en esta Copa Mundial de la FIFA 2026. Según el portal especializado Transfermarkt, Sano vale 40 millones de euros y es seguido por varios clubes de ligas top de Europa. Además, juega en la misma posición que Endo y será vital que tome la batuta en el mediocampo nipón.

Otros futbolistas que deberán dar un paso adelante tras la baja de Endo son Takefusa Kubo y Hiroki Ito, el primero de ellos lo conocemos por ser un gran regateador, su facilidad para llegar a línea de fondo y su buen disparo. En la Real Sociedad se ha convertido en una estrella, mientras que, el segundo, central del Bayern Munich es llamado a ser el hombre fuerte de la zaga a pesar de tener pocos minutos en el cuadro bávaro, en Japón hay fé en él.