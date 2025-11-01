ÚLTIMA HORA: El primer fichaje de Chivas para el Clausura 2026, ¿reemplazo de Chicharito?

Aún no culmina el torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX y las Chivas Rayadas del Guadalajara ya tendrían su primer refuerzo para el Clausura 2026, pues de acuerdo a información compartida por el periodista de TV Azteca, David Medrano Félix, el delantero mexicano Ricardo Marín se incorporará al Rebaño Sagrado a partir del siguiente certamen ya que termina su préstamo con La Franja del Puebla.

Ricardo "4K" Marín actualmente milita en el Puebla, en donde ha tenido un buen desempeño, colaborando con algunos goles para los dirigidos por Hernán Cristante, incluso, ha sido de los jugadores más destacados, mostrando su evolución al ser un delantero que además de definir de buena manera, también sabe recibir el balón de espalda a la portería y crear oportunidades de gol para sus compañeros.

El delantero de 27 años de edad ha disputado un total de 30 partidos con el Puebla, incluyendo Liga BBVA MX y Leagues Cup, en donde ha conseguido 9 goles y colaborado con 3 asistencias, estadísticas que podrían haber llamado la atención de Diego Milito y su cuerpo técnico.

Aunque no se ha hecho oficial por parte de Chivas, el préstamo de Marín al Puebla es por un año, por lo que tendría que volver al redil Rojiblanco a partir de enero de 2026.

Gol de Ricardo Marín | Puebla 1-2 América | Jornada 6 del Clausura 2025

¿Ricardo Marín podría sustituir a Chicharito Hernández en Chivas?

El puesto titular de centro delantero en Chivas actualmente está bien custodiado por Armando "Hormiga" González, quien lleva 10 anotaciones después de 15 jornadas disputadas y está peleando por el lideraro de goleo junto a jugadores de gran calidad como Paulinho y Joao Pedro.

Debido al gran desempeño del "Otaku", luce complicado que Marín llegue a ser titular con Chivas, sin embargo, podría ser el recambio de lujo que necesita Milito en la posición de delantero, pues otros elementos como Alan Pulido y Javier "Chicharito" Hernández han bajado su nivel y no están siendo considerados por el cuerpo técnico, incluso, se rumora que podrían salir del club en las próximas semanas.