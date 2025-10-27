deportes
Nota

¡Nadie quiere soltar la cima!: Así queda la tabla de goleo tras la Jornada 15 de la Liga MX

La pelea por el título de goleo está al rojo vivo. Nadie quiere soltar la cima y el Apertura 2025 entra en una recta final de locura.

Armando Gonzalez de las Chivas anota tres goles en la jornada 15
Luis Fernando Toris/Mexsport
Armando Gonzalez de las Chivas anota tres goles en la jornada 15
GABRIEL MARTÍNEZ RUBIO
Liga MX
La Jornada 15 del Apertura 2025 dejó un nuevo capítulo en la feroz lucha por el título de goleo.

El nombre de Joao Paulo Dias ‘Paulinho’ vuelve a aparecer en lo más alto, pero esta vez no está solo. El delantero portugués del Toluca fue alcanzado por Joao Pedro Geraldiño, del Atlético de San Luis, y ambos suman 11 goles, encendiendo una recta final que promete ser de infarto.

El portugués mantiene una eficacia impresionante: anota cada 73 minutos, una cifra que ningún otro jugador ha podido igualar. Geraldiño, en cambio, ha compensado con constancia lo que le falta en explosividad, encontrando el gol en momentos decisivos para mantener a San Luis en zona de clasificación.

¡Brutal Gol de Ángel Correa! Brunetta Quiebra la defensa de Xolos | Tigres vs Xolos | J15 | Liga MX

Los mexicanos no se rinden

El tercer escalón de la tabla lo ocupa Armando González, del Guadalajara, con 10 tantos. El joven atacante volvió a la carga tras anota un hat trick en el Clásico Tapatío ante los Rojinegros del Atlas

Su promedio —un gol cada 95 minutos— lo coloca como el mexicano más letal de la temporada, superando a Ángel Sepúlveda de Cruz Azul, quien suma 7 goles tras volver a anotar este fin de semana ante Rayados.

Por delante de ‘Sepu’ aparece Germán Berterame, de Monterrey, con 9 dianas, seguido por Juan Brunetta, que alcanzó las 8 tras marcar en la victoria de Tigres ante Necaxa.

Ambos argentinos completan el bloque de los goleadores que mantienen con vida la esperanza regia de dominar el rubro ofensivo.

Juan Brunetta es el jugador de Tigres que puede poner en aprietos a Toluca
Getty Images
Juan Brunetta es el jugador de Tigres que puede poner en aprietos a Toluca

Tabla de goleo del Torneo de Apertura 2025

PosiciónJugadorClubGolesMinutos JugadosAnota CadaNacionalidad
1Joao Paulo DiasToluca1180973.55 minPortugués
1Joao Pedro GeraldiñoAtlético de San Luis111319119.91 minItaliano
3Armando GonzálezGuadalajara1095595.50 minMexicano
4Germán BerterameMonterrey91305145.00 minArgentino
5Juan Francisco BrunettaTigres81177147.13 minArgentino
6Ángel SepúlvedaCruz Azul7704100.57 minMexicano
7Paul Brian RodríguezAmérica7874124.86 minUruguayo
8Sergio CanalesMonterrey71014144.86 minEspañol
9Óscar EstupiñánFC Juárez7844120.57 minColombiano
10Uros DjurdjevićAtlas71192170.29 minSerbio

A punto de definir al campeón goleador

A falta de dos jornadas para el cierre del torneo, la lucha por el campeonato de goleo está más viva que nunca.

Mientras los equipos comienzan a pensar en Liguilla, los delanteros afinan la mira para dejar su nombre grabado en la historia del Apertura 2025.

Toluca FC
Chivas
Atlético de San Luis
Cruz Azul
GABRIEL MARTÍNEZ RUBIO

Autor / Redactor

GABRIEL MARTÍNEZ RUBIO

