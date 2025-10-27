¡Nadie quiere soltar la cima!: Así queda la tabla de goleo tras la Jornada 15 de la Liga MX

La Jornada 15 del Apertura 2025 dejó un nuevo capítulo en la feroz lucha por el título de goleo.

El nombre de Joao Paulo Dias ‘Paulinho’ vuelve a aparecer en lo más alto, pero esta vez no está solo. El delantero portugués del Toluca fue alcanzado por Joao Pedro Geraldiño, del Atlético de San Luis, y ambos suman 11 goles, encendiendo una recta final que promete ser de infarto.

El portugués mantiene una eficacia impresionante: anota cada 73 minutos, una cifra que ningún otro jugador ha podido igualar. Geraldiño, en cambio, ha compensado con constancia lo que le falta en explosividad, encontrando el gol en momentos decisivos para mantener a San Luis en zona de clasificación.

Los mexicanos no se rinden

El tercer escalón de la tabla lo ocupa Armando González, del Guadalajara, con 10 tantos. El joven atacante volvió a la carga tras anota un hat trick en el Clásico Tapatío ante los Rojinegros del Atlas

Su promedio —un gol cada 95 minutos— lo coloca como el mexicano más letal de la temporada, superando a Ángel Sepúlveda de Cruz Azul, quien suma 7 goles tras volver a anotar este fin de semana ante Rayados.

Por delante de ‘Sepu’ aparece Germán Berterame, de Monterrey, con 9 dianas, seguido por Juan Brunetta, que alcanzó las 8 tras marcar en la victoria de Tigres ante Necaxa.

Ambos argentinos completan el bloque de los goleadores que mantienen con vida la esperanza regia de dominar el rubro ofensivo.

Tabla de goleo del Torneo de Apertura 2025

Posición Jugador Club Goles Minutos Jugados Anota Cada Nacionalidad 1 Joao Paulo Dias Toluca 11 809 73.55 min Portugués 1 Joao Pedro Geraldiño Atlético de San Luis 11 1319 119.91 min Italiano 3 Armando González Guadalajara 10 955 95.50 min Mexicano 4 Germán Berterame Monterrey 9 1305 145.00 min Argentino 5 Juan Francisco Brunetta Tigres 8 1177 147.13 min Argentino 6 Ángel Sepúlveda Cruz Azul 7 704 100.57 min Mexicano 7 Paul Brian Rodríguez América 7 874 124.86 min Uruguayo 8 Sergio Canales Monterrey 7 1014 144.86 min Español 9 Óscar Estupiñán FC Juárez 7 844 120.57 min Colombiano 10 Uros Djurdjević Atlas 7 1192 170.29 min Serbio

A punto de definir al campeón goleador

A falta de dos jornadas para el cierre del torneo, la lucha por el campeonato de goleo está más viva que nunca.

Mientras los equipos comienzan a pensar en Liguilla, los delanteros afinan la mira para dejar su nombre grabado en la historia del Apertura 2025.