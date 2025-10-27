¡Nadie quiere soltar la cima!: Así queda la tabla de goleo tras la Jornada 15 de la Liga MX
La pelea por el título de goleo está al rojo vivo. Nadie quiere soltar la cima y el Apertura 2025 entra en una recta final de locura.
La Jornada 15 del Apertura 2025 dejó un nuevo capítulo en la feroz lucha por el título de goleo.
El nombre de Joao Paulo Dias ‘Paulinho’ vuelve a aparecer en lo más alto, pero esta vez no está solo. El delantero portugués del Toluca fue alcanzado por Joao Pedro Geraldiño, del Atlético de San Luis, y ambos suman 11 goles, encendiendo una recta final que promete ser de infarto.
El portugués mantiene una eficacia impresionante: anota cada 73 minutos, una cifra que ningún otro jugador ha podido igualar. Geraldiño, en cambio, ha compensado con constancia lo que le falta en explosividad, encontrando el gol en momentos decisivos para mantener a San Luis en zona de clasificación.
Los mexicanos no se rinden
El tercer escalón de la tabla lo ocupa Armando González, del Guadalajara, con 10 tantos. El joven atacante volvió a la carga tras anota un hat trick en el Clásico Tapatío ante los Rojinegros del Atlas
Su promedio —un gol cada 95 minutos— lo coloca como el mexicano más letal de la temporada, superando a Ángel Sepúlveda de Cruz Azul, quien suma 7 goles tras volver a anotar este fin de semana ante Rayados.
Por delante de ‘Sepu’ aparece Germán Berterame, de Monterrey, con 9 dianas, seguido por Juan Brunetta, que alcanzó las 8 tras marcar en la victoria de Tigres ante Necaxa.
Ambos argentinos completan el bloque de los goleadores que mantienen con vida la esperanza regia de dominar el rubro ofensivo.
Tabla de goleo del Torneo de Apertura 2025
|Posición
|Jugador
|Club
|Goles
|Minutos Jugados
|Anota Cada
|Nacionalidad
|1
|Joao Paulo Dias
|Toluca
|11
|809
|73.55 min
|Portugués
|1
|Joao Pedro Geraldiño
|Atlético de San Luis
|11
|1319
|119.91 min
|Italiano
|3
|Armando González
|Guadalajara
|10
|955
|95.50 min
|Mexicano
|4
|Germán Berterame
|Monterrey
|9
|1305
|145.00 min
|Argentino
|5
|Juan Francisco Brunetta
|Tigres
|8
|1177
|147.13 min
|Argentino
|6
|Ángel Sepúlveda
|Cruz Azul
|7
|704
|100.57 min
|Mexicano
|7
|Paul Brian Rodríguez
|América
|7
|874
|124.86 min
|Uruguayo
|8
|Sergio Canales
|Monterrey
|7
|1014
|144.86 min
|Español
|9
|Óscar Estupiñán
|FC Juárez
|7
|844
|120.57 min
|Colombiano
|10
|Uros Djurdjević
|Atlas
|7
|1192
|170.29 min
|Serbio
A punto de definir al campeón goleador
A falta de dos jornadas para el cierre del torneo, la lucha por el campeonato de goleo está más viva que nunca.
Mientras los equipos comienzan a pensar en Liguilla, los delanteros afinan la mira para dejar su nombre grabado en la historia del Apertura 2025.