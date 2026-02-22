ÚLTIMA HORA: Rondale Moore, receptor de los Minnesota Vikingos, muere a los 25 años

Una tragedia ha puesto en luto a la NFL, al anunciarse oficialmente la muerte del receptor abierto de los Vikingos de Minnesota, Rondale Moore a los 25 años, de manera inesperada, en la que las primeras indagatorias apuntan a un disparo de arma de fuego presuntamente realizado por él mismo.

La policia de Indiana explicó que encontraron a Moore en un garage con las pistas de un disparo autoinflingido, por lo que el hecho toma una relevancia aún más trágica pues el elemento de los Vikings parecía no tener alguna situación que lo orillara a una situación de dicha naturaleza.

La muerte de Moore, ocurrida este sábado por la tarde, fue confirmada por su entrenador en Louisville, Jeff Brohm, quien dirigió a Rondale Moore. Posteriormente fueron los Vikingos, su último equipo el que lamentó el fallecimiento seguido de un comunicado oficial y un texto del head coach del equipo Kevin O'Connel quien lo describió como un atleta entregado, disciplinado, resiliente y dedicado.

El equipo de la NFL reiteró su profunda tristeza por esta noticia e hizo énfasis en que están en estrecha comunicación con la familia para asistir en lo que necesiten en estos momentos de luto.

Moore militó para Cardinals, Falcons y Vikings, equipo en el que batalló con las lesiones, siendo el factor que lo limitó en los emparrillados.

Titular en 23 partidos logró recibir 135 pases para mil 201 yardas y tres touchdowns, además de correr en 52 jugadas para 249 yardas y un touchdown.