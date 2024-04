ÚLTIMA HORA: Siboldi justifica los errores de Gignac y Pizarro en los penales

Se dio la segunda eliminación de un equipo de la Liga BBVA MX en la edición 2024 de la Champions Cup de la CONCACAF y fueron los Tigres de Nuevo León, quienes cayeron sorpresivamente ante el Columbus Crew, actual campeón de la MLS; la derrota de los Felinos se dio en una tanda de penales que fue agónica.

Los jugadores de los de San Nicolás de los Garza que fallaron sus cobros en la tanda de penales fueron sus capitanes el argentino Guido Pizarro y el francés André-Pierre Gignac, dichos futbolistas de los Tigres fueron los encargados de tirar los dos primeros penales de la noche.

“Son gente de experiencia, también tienen derecho de fallar, no es lo que queríamos hoy tocó así, lo que hay que hacer es digerir esta derrota y pasar la página. Ya en tres días volveremos a jugar, contra Rayados, es muy importante los tres puntos en el Clásico para seguir aspirando a estar en los siguientes cuatro lugares, así que recuperarlos, prepararnos bien para el Clásico y seguir adelante”, comentó Robert Dante Siboldi en relación a las fallas de Guido Pizarro y André-Pierre Gignac.

¿Quedar eliminados los Tigres afecta a la renovación de Siboldi?

La renovación de Robert Dante Siboldi en el banquillo de los Tigres aún se encuentra en proceso, por lo que fue cuestionado en la rueda de prensa posterior a la eliminación si podría afectar no ir al Mundial de Clubes de la FIFA en su permanencia en el banquillo de los de San Nicolás.

“Sabemos que siempre los entrenadores estamos a expensas del resultado, no estoy pensando en eso, estoy más ocupado en poder ganar cada partido, poder preparar de la mejor manera el equipo, estoy pensando más en lo que viene, en cómo recuperarlos, en tratar de recuperarlos en lo físico, anímico, sabemos que esto es así y hay que levantarse y seguir aspirando a más, ahora nos enfocaremos al torneo en Liga MX y en eso estoy enfocado, no en lo renovación, si salgo o no, si sigo o no, al directiva es lo que podrá manejarlo, lo único que nos enfocamos en ganar”, añadió el uruguayo en torno a su renovación al frente de los Tigres.

