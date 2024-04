VIDEO: El primer gol de Lionel Messi en el Estadio BBVA

Lionel Messi ya hizo gol en el llamado ‘Gigante de Acero’. El astro argentino ya tuvo entrenamiento en la cancha del Estadio BBVA y junto a Luis Suárez, Jordi Alba, Sergio Busquets y el resto del equipo, el exjugador del FC Barcelona y Paris Saint-Germain calienta de cara al duelo de vuelta de los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup.

Durante el entrenamiento, ‘La Pulga’ hizo algunos remates a puerta, marcando sus primeros goles en territorio mexicano con el objetivo de poder convertir el 10 de abril, pues el equipo dirigido por Gerardo Martino tiene que remar contracorriente luego de que en el juego de ida, disputado en el Chase Stadium, Rayados obtuviera la ventaja por marcador de 2-1 en un compromiso en el que Lionel Messi no fue convocado, pues viene recuperándose de una lesión, no obstante, si va a tener actividad en el Estadio BBVA, recinto para el cual ya no hay entradas disponibles ante la expectativa de ver al Campeón del Mundo en Qatar 2022.

Castigo si invaden la cancha en Rayados vs Inter de Miami

Para el juego entre Rayados y el Inter de Miami, se colocaron vallas de metal en el perímetro de la cancha del ‘Gigante de Acero’, pues se busca evitar que los aficionados salten al terreno de juego con el objetivo de conseguir una firma o foto con alguna de las estrellas del equipo que preside David Beckham.

En caso de que alguien invada la cancha del Estadio BBVA, la sanción ya ha sido anunciada: arresto y expulsión de todos los estadios de la Liga BBVA MX.

El ganador de la serie entre Monterrey y el Inter de Miami se va a enfrentar a Columbus Crew en la instancia de Semifinales, cuadro que dejó en el camino a Tigres tras eliminarlos en la ronda de penales.

