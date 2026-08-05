ÚLTIMA HORA: Se suspende el partido de Pumas en la Leagues Cup 2026

El choque de Charlotte FC en contra de los Pumas, agendado para este martes 4 de agosto ha sufrido de un retraso debido a las condiciones del clima, pues en el Estado de Carolina tormenta eléctrica y lluvias han sido los protagonistas de la tarde noche.

Los protocolos y las consideraciones en estos casos para evitar alguna tragedia con aficionados, trabajadores, staff de los equipos y de los propios jugadores, es postergar el arranque del juego y si el tema no progresa en favor de la celebración del partido, podría inclusive no jugarse este martes como se tenía considerado, lo que metería en aprietos tanto a Pumas como Charlotte, en el calendario que tienen en Leagues Cup.

En las imágenes de televisión, luce la cancha vacía, las tribunas casi vacías y aguardando por noticias que permitan el comienzo que lleva al menos 30 minutos de retraso.

Pumas padece por segundo partido consecutivo por temas relacionado al mal clima

Fue apenas el viernes pasado previo al partido contra Juárez, que el equipo universitario sufrió en su calentamiento por tormenta de arena y curiosamente minutos después por una tormenta eléctrica que los puso contra las cuerdas.

Finalmente el partido de Jornada 3 logró arrancar en tiempos, pero el clima entorpeció las actividades de Pumas. Al final el equipo del Pedregal jugó y venció en paliza de 5-1 a Bravos.

ÚLTIMA HORA: Ya hay hora para el comienzo del partido Charlotte vs Pumas

La última información indica que Charlotte vs Pumas, tendrá su arranque a las 7:22 de la tarde, por lo que será prácticamente hora y media de retraso de acuerdo a lo establecido en primera instancia.