ÚLTIMA HORA: Tigres oficializa salida de una de sus joyas en pleno Clausura 2026

El futbol de estufa está al rojo vivo en pleno Torneo Clausura 2026, los Tigres de la UANL le han dado las gracias a uno de sus prospectos más avanzados de toda su cantera; Bernardo Parra. El volante probará suerte en otro club de la Liga MX en busca de minutos y podría recalar en la disciplina de los Gallos Blancos de Querétaro.

A través de sus redes sociales oficiales, el cuadro regiomontano dio a conocer la noticia y reiteó el agradecimiento hacia el jugador de 21 años: ''Gracias, Bernardo Parra, por tu garra, entrega y crecimiento defendiendo los colores de Tigres. ¡Te deseamos todo el éxito en este nuevo reto!'', destacó el tweet acompañado de una foto de Parra. Cabe destacar que, el nacido en Tepic era uno de los futbolistas de recambio en el esquema de Guido Pizarro, pero con jugadores como Fernando Gorriarán, Juan Brunetta o Romulo Zwarg era complicado que tuviera minutos como titular.

Apostando al talento joven

De acuerdo a diversos reportes, Parra tiene negociaciones avanzadas para llegar a los Gallos Blancos de Querétaro en un equipo en el que podría ser titular de manera continua. El club queretano vive una nueva era bajo el mando de su nuevo dueño y sus fichajes han destacado por ser de gente joven como el de Alex Alcalá.

Finalmente, Parra tiene un valor de un millón y medio de euros según el portal especializado Transfermarkt y su costo podría aumentar de acuerdo a su rendimiento en su próximo club. De momento, el rumor de Gallos es el único, pero no sería descabellado que otro equipo alce la mano por sus servicios.