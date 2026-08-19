La última ocasión que Atlante visitó a Tigres en el Volcán Universitario, en un partido de Liga MX: fecha, marcador y anotadores

Este viernes 21 de agosto, el equipo de Tigres y Atlante se enfrentan en la Jornada 5 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX, compromiso que hace recordar la última vez que los Potros visitaron el Volcán en un juego de primera división antes de que perdieran la categoría.

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Luego de 4 mil 689 días, Atlante con bríos renovados retorna a la cancha del Universitario de Nuego León para el cotejo de jornada 5; un regreso que por cierto ha sido interesante al sumar una dos empates, una derrota y un triunfo en contra del campeón Cruz Azul. Su marcha en el torneo es mejor que lo que ha mostrado Tigres y anhelan en esta nueva visita seguir sumando puntos.

El resultado de la última ocasión que Atlante visitó el Volcán de Tigres

La última vez que Atlante se metió al Volcán en Liga MX, se remonta al 19 de octubre del 2013, cuando se celebró la Jornada 14 del Apertura 2013. Los Potros no lograron detener a la ofensiva de los locales que con dos goles de Alan Pulido más otro de Danilinho definieran el juego; por la visita anotó Walter Erviti.

La victoria se fue cocinando cuando al minuto 18, Pulido abrió el marcador para los felinos aprovechando la época en la que el artillero pasaba por uno de sus mejores momentos.

La alineación de Tigres en el último partido vs Atlante en Liga MX

1 E. Palos

3 Juninho

4 Hugo Ayala

6 Jorge Torres

29 Dueñas

20 Carlos Salcido

19 Guido Pizarro

23 Lugo

10 Danilinho

17 Pulido

16 Lucas Lobos

La alineación de Atlante en la última ocasión que enfrentó a Tigres en Liga MX

1 Yosgart Gutiérrez

4 Luis Venegas

31 Romero

13 Jiménez

24 S. Pérez

7 Hernández

10 Walter Erviti

11 Alejandro Vela

8 Galmarini

14 Fonseca

15 Sepúlveda

¿Cómo llegan Tigres y Atlante al partido de la Jornada 5 de Liga MX?

Tigres y Atlante se enfrentan, cuando los Potros pasan por un mejor momento luego de una victoria contra el campeón Cruz Azul, además de dos empates y una derrota. Su retorno ha causado interés al ser un equipo de mucha tradición.

Tigres por su parte entre la partida del entrenador Guido Pizarro, y los resultados, están en el sitio 16 con tres derrotas y un empate, pero el torneo aún es muy joven, cuentan con una plantilla con calidad, una afición que los acompaña y en cualquier momento podría remontar posiciones.

TV Azteca transmite EN VIVO el partido de Tigres vs Atlante de la Jornada 5 de la Liga MX

El enfrentamiento entre Tigres y Atlante, lo podrás ver EN VIVO por Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación, desde las 7:00 PM con los comentarios y narración del mejor equipo.