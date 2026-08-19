TV Azteca transmitirá EN VIVO y GRATIS el Tigres vs Atlante de la jornada 5 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

El equipo de Tigres en esta Jornada 5 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX, mide fuerzas ante el Atlante que ha tenido un interesante regreso al balompié mexicano de primera división. El enfrentamiento lo podrás seguir En VIVO a través de Azteca Deportes este próximo viernes.

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Tigres, que viene de caer en una noche de muchas emociones ante Atlas por marcador de 2-1 en el Estadio Jalisco, buscará en casa volver al camino de la victoria y dejar los últimos lugares en este certamen en el que las cosas no le han favorecido. El Apertura 2026 aún es joven y para los universitarios es el momento ideal para demostras sus capacidades.

Enfrente están unos Potros que vuelven a jugar en el Estadio Universitario luego de su último juego en esa cancha que fue en 2014 en el extinto torneo de Copa, donde cargaron con la derrota los azulgranas. En su reaparición en el máximo circuito y valiéndose de un buen plantel y una inercia positiva los dirigidos por Miguel Herrera lo dejarán todo en su visita a Nuevo León en la fecha 5.

El antecedente de Atlante jugando en la cancha del Volcán ante Tigres en Liga MX.

La última ocasión que Tigres y Atlante se vieron las caras en la cancha del Volcán, en un juego de Primera Divisón se remonta al lejano Apertura 2013 de la Liga MX, cuando el equipo local le ganó por 3-1 a los Potros el 19 de octubre de aquel año.

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Los goles del equipo regio fueron obra del atacante Alan Pulido al minutos 18 y 88; y Danilo Verón "Danilinho" también anotó al 92, mientras que Walter Erviti anotó por el Atlante al minuto 44.

Luego de ese cotejo en el Volcán, en el 2014 Atlante jugó como local en el Clausura 2014 y más tarde el equipo dejó la máxima competencia.

TV Azteca transmitirá EN VIVO el Tigres vs Atlante

El partido de la fecha 5 entre Tigres y Atlante lo podrás ver EN VIVO por Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación desde las 7:00 de la tarde, con los comentarios y narración del mejor equipo, desde el palco del Estadio Universitario.