Ultimátum en Cruz Azul; No hay excusas para salir de la mala racha

Cruz Azul ya no tiene excusas para salir de la mala racha en la que ha caído el equipo en el arranque del Clausura 2024, la Máquina no ha podido marcar gol en el torneo, se encuentra en el onceavo lugar de la tabla general con un punto tras perder en su regreso al Estadio Ciudad de los Deportes contra Pachuca y empatar a cero en casa de los Bravos de Juárez.

“El equipo lo veo muy tranquilo, con confianza, fuerte, se viene una seguidilla de partidos importantes, no hay excusas porque se vienen dos partidos en casa que tenemos que ganarlos si o sí, ya pasaron los primeros partidos que fueron un poquito más de nerviosismo y creo que estos dos partidos no hay excusas para dar un mejor resultado a la afición, a la institución y a nosotros que creo que nos lo merecemos”, mencionó Uriel Antuna.

Uriel Antuna califica el trabajo de Martín Anselmi como DT de Cruz Azul

La máquina quiere evitar una crisis

Los “Celestes” recibirán dos partidos seguidos en casa en los próximos días que serán fundamentales para retomar la confianza contra las defensas más endebles de la Liga Mx, Mazatlán y Tijuana, sin embargo, en la Noria reconocen que no hay rivales a modo y cada partido se juega con la misma responsabilidad.

“Creo que todos los equipos son difíciles, no hay equipo fácil, te pueden mostrar muchas características interesantes y como dices también el partido contra Toluca se vieron cosas muy interesantes, por llegadas les ganaron pero son un muy buen equipo y nunca hay que menospreciar al rival, tienen muy buenos jugadores y creo que siempre hay que afrontar cada partido como tal”, añadió Antuna.

Las críticas hacía Anselmi

El jugador de la Máquina también se tomó el tiempo para expresar el momento que viven con el nuevo cuerpo técnico y aseguró que cada día se acoplan más al estilo de juego del entrenador argentino, Martín Anselmi.

“Creo que cada entrenador tiene su forma de jugar como cualquiera, todos son diferentes, cada quien tiene su idea y hay que acoplarse lo más rápido posible a lo que te pide el entrenador, siempre he tratado de hacerlo de la mejor manera, si me toca jugar o no y así creo que cada uno de nuestros compañeros, creo que el entrenador ha sido muy claro en las instrucciones que nos da, entonces lo vamos procesando de buena manera”, puntualizó el jugador de la Máquina.

