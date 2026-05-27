ÚLTIMO MOMENTO: FC Barcelona tiene nuevo delantero

El FC Barcelona se mueve en el mercado de fichajes y ya tiene a su nuevo delantero para la próxima temporada; Anthony Gordon. El club blaugrana intensificó las pláticas con el ariete británico tras la repentina salida de Robert Lewandowski y parece que hay nuevo ariete en la Ciudad Condal.

De acuerdo al periodista Fabrizio Romano, Gordon y el Barcelona ya tienen todo acordado para su nuevo vínculo y solo falta el visto bueno del Newcastle United. La misma fuente señala que el equipo inglés dará luz verde al trato y se despedirá de una de sus grandes figuras en la próxima campaña.

Con la incorporación de Gordon, el recién renovado y campeón de la Liga, Hansi Flick tendrá a una opción más en el eje del ataque. Lamine Yamal, Marcus Rashford, Ferrán Torres y hasta el mismo Gavi serán compañeros del recién convocado por Inglaterra a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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