ÚLTIMO MOMENTO: Definidas las semifinales del Clausura 2026

Y quedaron cuatro clubes, definidas las semifinales del Torneo Clausura 2026. Los Pumas de la UNAM enfrentarán a los Tuzos del Pachuca, mientras que, las Chivas del Guadalajara se verán las caras con la Máquina Celeste de la Cruz Azul. Con la eliminación del Deportivo Toluca, tendremos nuevo monarca en el balompié nacional y los cuatro conjuntos querrán llevar un nuevo trofeo a sus respectivas vitrinas.

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Tras una cardiaca serie, el Club Universidad Nacional eliminó a las Águilas del América y amarró su boleto a la siguiente ronda del certamen mexicano. Por otro lado, el 'Rebaño Sagrado' vino de atrás y derrotó a los Tigres de la UANL 2-0 en suelo tapatío para empatar el global y gracias a su mejor posición en la tabla, avanzar. Cruz Azul salió airoso tanto en la ida y en la vuelta contra Atlas, misma fórmula de los Tuzos del Pachuca ante los Diablos Rojos.

Semifinales del Clausura 2026

Pumas de la UNAM (1) vs (4) Pachuca

Chivas del Guadalajara (2) vs (3) Cruz Azul

Cabe recordar que, tanto el equipo del Pedregal como las Chivas tendrán la ventaja de la posición en la tabla, por lo que cualquier empate en el global le da el pase a la gran final. En fase regular, Universidad Nacional venció 2-0 a los Tuzos en Pachuca, mientras que, la Máquina Celeste derrotó 2-1 al cuadro rojiblanco.