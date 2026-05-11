El mensaje de Joel Huiqui que emocionó a todo Cruz Azul tras el pase a semifinales

Joel Huiqui todavía no levanta ningún trofeo. Pero en Cruz Azul ya consiguió algo que hace apenas unas semanas parecía imposible: volver a conectar al equipo con su gente.

La clasificación a semifinales no solo representó un respiro deportivo después del caos que dejó la salida de Nicolás Larcamón. También terminó convirtiendo al ex capitán cementero en el rostro de un momento que cambió completamente el ánimo alrededor del club.

Y un día después del pase ante Atlas, Huiqui lo expresó de una forma muy emocionante en redes sociales..

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El mensaje de Joel Huiqui tras el pase de Cruz Azul a Semifinales

A través de sus redes sociales, el técnico interino compartió una publicación relacionada con el triunfo celeste y acompañó la imagen con una frase breve, pero directa:

“Gracias a cada uno de ustedes. Todos juntos”.

El mensaje rápidamente comenzó a moverse entre aficionados de Cruz Azul, sobre todo porque muchos interpretaron esas palabras como una señal de unión en uno de los momentos más delicados del semestre.

Y es que Huiqui tomó al equipo en medio de presión, críticas y dudas internas. Y en cuestión de días logró cambiar la conversación alrededor del vestidor.

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Huiqui le cambia la cara a Cruz Azul en cuestión de días

Cuando Joel Huiqui asumió el cargo, no parecía que La Máquina pudiera salir de la crisis de resultados que acarreaba.

Cruz Azul venía golpeado anímicamente y con el entorno completamente encendido tras la salida de Larcamón. Sin embargo, desde su llegada, el equipo respondió de inmediato.

El GOLAZO de José Paradela 🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/E21Q3hxyDT — CRUZ AZUL (@CruzAzul) May 10, 2026

Primero goleó a Necaxa. Después pegó en la ida ante Atlas. Y finalmente selló el pase a semifinales frente a su gente en el Estadio Banorte.

Tres partidos. Tres victorias. Pero más allá de los números, lo que más llamó la atnción fue la reacción emocional del equipo.

Dentro del club siguen insistiendo en que su proceso continúa siendo interino. Aun así, cada triunfo aumenta inevitablemente la conversación sobre su futuro. Y hoy, ya no todos están seguros de que Huiqui deje el banquillo al finalizar el torneo.