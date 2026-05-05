ÚLTIMO MOMENTO: Directivo del América niega oferta de la Roma por Israel Reyes

Santiago Baños ha callado los rumores de una posible salida al balompié italiano por parte de Israel Reyes. El directivo del Club América negó rotundamente que haya ofertas concretas de algún club mexicano o del extranjero por hacerse de los servicios del lateral mexicano en la próxima temporada.

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En charla con el medio Quinto Partido, Baños fue contundente con este tema: “No, ojalá y sí (hubiera oferta de la Roma), pero no; la verdad es que no sé de dónde sacan eso. Hasta el día de hoy, en este club no ha habido una sola propuesta por Israel Reyes, ni del medio local ni del extranjero, ni por parte de su representante, de ningún país del mundo… ni de México”, comentó el directivo.

Cabe recordar que, el rumor se volvió más fuerte tras la ida a Europa por parte de Reyes en estas 'vacaciones' antes de que reporte con la Selección Mexicana de Futbol. De hecho, se habló de que ya no regresaría a la disciplina de las Águilas del América tras su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

¿Cuánto vale Israel Reyes?

De acuerdo al portal especializado Transfermarkt, el lateral surgido en las fuerzas básicas del Puebla está valuado en cinco millones de euros a sus 25 años. Cabe destacar que, este es el precio más alto que ha tenido en toda su carrera profesional y tiene vínculo hasta diciembre de este año con las Águilas.

Un punto imporante es que si no renueva pronto con el club de Coapa, podría irse libre en el mercado de fichajes invernal sin que las Águilas reciban algún monto. Será cuestión de días o semanas para que se revele el futuro profesional de Reyes, quien pinta para ser titular en el esquema de Javier Aguirre en la justa mundialista.