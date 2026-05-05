No juega desde hace un año y los aficionados de Club América lo piden para enfrentar a Pumas tras las lesiones
No ha disputado ni un minuto en el Clausura 2026 pero hablan de él de cara a vuelta de Cuartos de final
Mientras que un exfutbolista del Club América sorprendió a todos con una asistencia en Argentina, André Jardine está haciendo de todo para armar el mejor equipo posible tras las lesiones, para la revancha de cuartos de final frente a Pumas UNAM en estos cuartos de final de la Liguilla del Clausura 2026. Hay quienes piden a alguien que no juega hace un año.
“Con la lesión de Sebastian Cáceres y con Israel Reyes fuera con la Selección Nacional, es momento de liberar a la bestia”, expresó El_Hincha12, reconocido en X (ex Twitter) por sus opiniones sobre el América y su humor contra otros equipos. Este fanático se refiere nada menos que a Néstor Araujo. Mientras tanto, Jardine le daría lugar a un jugador que todos piden.
Muchos no se acuerdan que Néstor Araujo sigue en Club América
Aunque algunos fanáticos piden (en general desde el humor) al defensa central de 34 años para el duelo que se disputará en Ciudad Universitaria y definirá quién avanza a semifinales, lo cierto es que Néstor Araujo no ha jugado ni un minuto en este Clausura 2026. De hecho, el defensor no tuvo ni un partido en toda la temporada, ya que tampoco vio acción en el Apertura 2025.
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En todo 2026, Araujo no tuvo ni un minuto de acción en el campo de juego. En el Apertura 2025 tampoco sumó minutos, pero al menos participó de algunos amistosos en septiembre y octubre. El último partido oficial de Néstor fue el 9 de abril de 2025 ante Cruz Azul por la Concachampions. En tanto, jugó un encuentro de la Liga BBVA MX el 16 de marzo del año pasado ante Atlas.
Los números de Néstor Araujo en el Club América
De acuerdo a los datos brindados por BeSoccer, sitio que se especializa en estadísticas de los jugadores, los números de Néstor Araujo en el Club América han sido los siguientes:
- 63 partidos jugados
- 49 titularidades
- 0 goles
- 4 asistencias
- 7 tarjetas amarillas y ninguna expulsión
- 5 títulos
- Campeón Liga MX Apertura 2023
- Campeón Liga MX Clausura 2024
- Campeón Liga MX Apertura 2024
- Campeón de Campeones 2024
- Campeón Supercopa MX 2024.
Con la lesión de Cáceres y Reyes fuera por selección es momento de liberar a la bestia. 💪🏼🔥 pic.twitter.com/tXvGXXRxyh— 🦅🏆 El HINCHA 🏆🦅⚽ (@El_Hincha12) May 5, 2026