ÚLTIMO MOMENTO: El sacrificado por el Vasco Aguirre del 11 titular y que tiene más goles que TODOS

Javier Aguirre ha dejado 24 goles en el banquillo para el partido entre la Selección de México y el combinado de Portugal en la reinauguración del Estadio Banorte. Julián Quiñones iniciará en el banquillo y será Brian Gutiérrez; futbolista de las Chivas del Guadalajara quien tome su lugar en el 11 estelar.

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El ariete del Al Qadsiah lleva 24 tantos en lo que va de temporada en la liga saudí y es sublíder en el campeonato de goleo solo por debajo del británico Ivan Toney (25 goles). Por si fuera poco, el extremo mexicano promedia poco más de un gol por juego y aún así, el seleccionador mexicano lo ha dejado en el banquillo para darle la oportunidad al futbolista del 'Rebaño Sagrado'.

Tres rojiblancos en el 11 de México

Cabe destacar que, el 'Vasco' mandó en su 11 estelar a tres futbolistas del cuadro tapatío: Raúl Rangel, Roberto Alvarado y el antes mencionado; Brian Gutiérrez. Por otro lado, hay también tres jugadores con pasado o presente en el Club América; Israel Reyes, quien se mantiene en el plantel azulcrema, Álvaro Fidalgo ahora en el Real Betis Balompié y Raúl Alonso Jiménez, goleador del Fulham e ídolo de las Águilas.

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