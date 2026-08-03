ÚLTIMO MOMENTO: Equipo de Serie A lanza oferta MILLONARIA por estrella del América

Mucho movimiento en Coapa en pleno Torneo Apertura 2026 de la Liga MX y es que se habla de una oferta millonaria desde la parte sur del continente por una de sus estrellas. El Cruzeiro de Brasil pondría sobre la mesa 10 millones de dólares para hacerse de los servicios de Brian Rodríguez tras la lamentable lesión de Gabriel Pec en el encuentro contra Internacional de Porto Alegre en el torneo liguero hace unos días.

Te puede interesar: El GIGANTE de la Concacaf que busca a Hirving Lozano

De acuerdo a información de César Luis Merlo, el equipo de Belo Horizonte lanzó una propuesta de 10 millones de dólares por la carta del seleccionado charrúa en la pasada Copa Mundial de la FIFA 2026. Cabe destacar que, el famoso 'Rayito' tiene vínculo con las Águilas hasta verano de 2029 por lo que es inevitable no negociar con el club mexicano si se quiere fichar a Rodríguez. De aceptar esta oferta, el equipo de Coapa casi duplicaría la inversión que hizo en 2022 cuando compró por seis millones de euros al uruguayo procedente de Los Angeles Football Club.

¿Hola Jáminton Campaz?

Por otro lado, se habla de un interés fuerte por parte del conjunto azulcrema por el extremo colombiano que también tuvo actividad en la pasada Copa Mundial de la FIFA 2026. El sudamericano tiene contrato hasta diciembre de 2026 con Rosario Central y podría ser agente libre en el próximo mercado de transferencias.

Por ello, si el cuadro argentino quiere recuperar algo de dinero por Campaz, tendrá que escuchar ofertas en lo que queda del periodo de mercado y una de ellas llegaría desde suelo mexicano. El canterano de Deportes Tolima registra 21 goles y 17 asistencias en 136 juegos con Central, además, tiene experiencia en el balompié colombiano, brasileño con Gremio y en el argentino.