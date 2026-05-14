Último momento: Henry Martin da las gracias al América y su afición

Han sido días duros para el Club América y su afición tras la eliminación de las Águilas en los cuartos de final del Torneo Clausura 2026 a manos de los Pumas de la UNAM. Casi tres días después de aquella noche en Ciudad Universitaria en la cual Henry Martin falló una pena máxima a minutos de que se acabara el partido y que significaba el pase a las semifinales, el delantero mexicano se pronunció a través de redes sociales.

“Me duele muchísimo. Me duele por mis compañeros, por el enorme esfuerzo que hizo este equipo, pero sobre todo por ustedes, que nunca dejaron de creer. Sé lo que representa este club. Sé lo que significa ponerse esta camiseta y defender estos colores. Por eso sé que les fallé. No hay excusas, no hay palabras que cambien lo que pasó. Hay jugadas que se quedan para siempre en la cabeza… y ésta es una de ellas.”, escribió el ex jugador de los Xolos de Tijuana.

Agradecido con la afición

Por otro lado, Martin reiteró que los seguidores azulcremas pueden estar seguros que el club volverá más fuerte. “No me voy a esconder. Me toca aceptar la responsabilidad, como capitán, como americanista y como alguien que ama profundamente este club. Y quiero darles las gracias. Gracias por jamás abandonarnos. Gracias por alentarnos cuando todo parecía perdido. Gracias por demostrar otra vez por qué la afición del América es la más grande. Ver cómo el estadio seguía creyendo después de un 3-0 en contra, es algo que jamás voy a olvidar.” , sentenció.

Cabe recordar que, el América se fue sin trofeos este semestre tras su eliminación en la CONCACAF Champions Cup con el Nashville y su temprana eliminación en la liguilla. Por ello, se espera que el club tenga una reestructuración de cara al Torneo Apertura 2026.