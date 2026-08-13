ÚLTIMO MOMENTO: Igor Lichnovsky regresaría a América

Todo el mundo vuelve a dónde fue feliz y ese es el caso de Igor Lichnovsky. El defensor chileno volvería al continente americano para enfilarse en el equipo que lo vio nacer de manera profesional en su país natal; la Universidad de Chile. El ex jugador de los Tigres UANL tendría todo acordado para volver al club de sus amores tras su salida del Karagumruk del balompié turco hace unas semanas.

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De acuerdo a información de César Merlo, tendría todo acordado con el ex defensor del Club América para que vuelva al equipo y ponerse a las órdenes de otra viejo conocido del futbol mexicano; Fernando Gago. El cuadro andino aprovecharía que Lichnovsky quedó como agente libre y solo tuvo que concretar la operación con su agente sin tener que intermediar con otro equipo.

Un trotamundos del futbol

Lichnovsky puede presumir que ha estado en varias partes del mundo jugando al balompié profesional, inició su carrera en suelo chileno con la Universidad de Chile, después pasó el Porto B de Portugal, llegó al Sporting de Gijón en España, hasta que fue comprado por los Rayos del Necaxa en 2017 y disfrutó siete años en la Liga MX con el Cruz Azul, Club América y los Tigres UANL.

Hubo una pequeña pausa en el 2020 para probar suerte en la Liga de Arabia Saudita con el Al-Shabab y su último club fue el Karagumruk de la segunda división turca. Ahora, a sus 32 años, tendrá la posibilidad de ayudar a su U. de Chile en busca de nuevos títulos bajo el mando del director técnico que hizo soñar a las Chivas del Guadalajara hace unos meses.

