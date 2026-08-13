André Jardine nunca lo puso de titular y hoy este jugador del Club América elogia a Guillermo Almada

Ramón Juárez nunca pudo ganarse la confianza de André Jardine completamente. Si bien es cierto que el zaguero tuvo un papel importante durante la etapa del entrenador brasileño en el Nido de Coapa, nunca logró consolidarse como titular indiscutible. Sin embargo, su panorama cambió completamente con la llegada de Guillermo Almada a los banquillos.

Juárez comenzó el Apertura 2026 siendo titular para el técnico uruguayo y esto quedó reflejado en sus declaraciones recientes. Luego del triunfo de las Águilas por 3-1 sobre Portland Timbers en la Leagues Cup, el defensor se presentó a la zona mixta para brindar declaraciones y allí no dudar en llenar de elogios a Guillermo Almada.

Ramón Juárez se ve contento con Guillermo Almada como DT

“Me sorprende el trabajo del profe Guillermo (Almada). Es de admirar la forma en la que potencializa a los jóvenes, a los que van subiendo de la cantera, la confianza que les da”, comenzó diciendo el futbolista azulcrema.

Luego añadió: “Sea el partido que sea. A mí me sorprende la verdad. Son pocos los entrenadores que de verdad se animan a hacer ese tipo de cosas y encima potencializan a los jugadores de fuerzas básicas". Finalmente, cerró: “Yo creo que eso, de cara al club, le va a venir de maravillas. Creo que es algo de admirar para el profe Almada”.

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La comparación del protagonismo de Ramón Juárez con Jardine y Almada

Con André Jardine, Ramón Juárez fue una pieza importante dentro de la rotación defensiva, pero nunca tuvo asegurada la titularidad. Durante el histórico tricampeonato disputó 3,282 minutos en Liga BBVA MX y tuvo actuaciones decisivas, como su gol ante Cruz Azul en las semifinales del Apertura 2024. Sin embargo, constantemente debió competir con Sebastián Cáceres, Israel Reyes e Igor Lichnovsky.

|Instagram @ramonjuarez91

El panorama cambió con la llegada de Guillermo Almada. Juárez fue titular en las primeras tres jornadas del Apertura 2026 y completó los 270 minutos disponibles. Además, comenzó desde el arranque ante Portland Timbers, por lo que fue titular en cuatro de los primeros cinco partidos oficiales del nuevo ciclo.

Si bien la etapa del entrenador uruguayo apenas comienza, Juárez pasó de ser una alternativa frecuente a ocupar un lugar prioritario en la defensa. Su continuidad y sus declaraciones reflejan la confianza que encontró bajo la dirección de Almada.