Mientras Henry Martín gana 60 millones, este es el sueldo de Keylor Navas, portero de Pumas

América y Pumas firmaron una serie de Cuartos de Final que quedará para los libros de historia del futbol mexicano. Empataron con un marcador global de 6-6 y que definió al ganador mediante su posición en la tabla general durante la Fase Regular del Clausura 2026. Desde lo económico, ambos equipos pagan sueldos realmente altos principalmente, a sus figuras más destacadas como podría ser el caso de Henry Martín y Keylor Navas.

Si bien es cierto que no ha tenido mucho rodaje en el último tiempo debido a las lesiones, Henry Martín recibe uno de los salarios más elevados dentro del América. Según pudo compartir el medio Infobae, el delantero de 33 años se lleva 3,5 millones de dólares al año gracias a su contrato, cifra que equivale a unos 60 millones de pesos en la actualidad. Pese a su trayectoria, el portero tico no logra igualar los números del ex Tijuana.

El salario de Keylor Navas en Pumas

Navas logró convertirse en el máximo referente del vestidor de Pumas esta temporada. Con amplia experiencia en Europa habiendo jugado para equipos como Real Madrid y PSG, el costarricense se adueñó del título de vocero dentro de la plantilla. La directiva está al tanto de la importancia del guardameta dentro del equipo, por lo que tomaron la decisión de ofrecerle unos 2,5 millones de dólares por año en la reciente renovación de contrato.

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De acuerdo al sitio Ámbito, Keylor extendió su vínculo con los de Pedregal por una temporada más aumentando su salario de 2 a 2,5 millones de dólares. Esta cifra equivale a unos 43 millones de pesos aproximadamente, cifra alta para la Liga BBVA MX, pero que no logra alcanzar los ingresos de Henry Martín con el América. La diferencia salarial entre ambos es de 17 millones de pesos.

El duelo Henry vs Navas sucedió en cancha

Henry Martín y Keylor Navas se enfrentaron en el Clásico Capitalino jugado en el Estadio Olímpico Universitario. El delantero del América tuvo la oportunidad de adelantar a su equipo gracias a un penal en los minutos finales del encuentro con el empate 3-3 en el marcador.

Sin embargo, el mexicano intentó ajustar al máximo su remate y terminó enviando el balón al poste derecho de Keylor Navas. Si bien es cierto que el tico adivinó la trayectoria del disparo de Henry, fue el palo quien evitó el 4-3 para los azulcremas.

Finalmente, las Águilas no pudieron reponerse y debido a su posición en la tabla general, Pumas avanzó a Semifinales donde ahora enfrentará a Pachuca por un lugar en la definición del título.

