ÚLTIMO MOMENTO: Raúl Jiménez anota y le da la victoria al Fulham

Momento muy dulce es el que vive Raúl Alonso Jiménez con el Fulham en la Premier League. El ariete mexicano anotó el único tanto en el duelo contra el West Ham United que se llevó a cabo en el London Stadium y le dio nuevamente las tres unidades por semana consecutiva a su club. Hace unos días, el canterano del Club América no falló desde los once pasos ante el Nottingham Forest y hoy, con un certero cabezazo en los últims minutos sentenció el compromiso.

La confianza de Marco da Silva al poner nuevamente al mexicano como su delantero titular le dio dividendos. Un partido muy trabado en contra de unos Hammers que buscaban los puntos en casa, pero que un error infantil en su área, un servicio medido y el cabezazo del mexicano quitó toda la posibilidad del West Ham de ganar ante su gente.

Seis puntos gracias a Raúl Jiménez

En los dos últimos partidos del Fulham, el club de Craven Cottage solo ha anotado dos tantos y los dos han sido cortesía del ariete de la Selección Mexicana. Cabe destacar también el tema defensivo ya que no han permitido un solo tanto en más de 180 minutos y ya son décimos de la clasificación general con 26 unidades.

Finalmente, se irán de 2025 con buenas sensaciones y el primero de enero se verán las caras contra el Crystal Palace en busca de seguir con la buena racha de resultados. Días después, recibirán en casa al Liverpool de Arne Slot en un cotejo en el que veremos realmemte de que está hecho el cuadro de Fulham.