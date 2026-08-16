ÚLTIMO MOMENTO: Los resultados de los partidos de HOY sábado 15 de agosto del Apertura 2026 de la Liga MX
Atlante y Toluca nos regalaron un partidazo en la capital, Rayados de Monterrey se vio las caras con Bravos de Juárez y los Tigres no pudieron ante el Atlas.
Jornada sabatina llena de actividad en la Liga MX, a primera hora, los Potros de Hierro del Atlante igualaron sin goles frente al Deportivo Toluca en el Estadio Banorte en un partido que no dejó nada que desear a pesar de no tener anotaciones. Más tarde, Rayados de Monterrey mostró su repertorio ofensivo en la Sultana del Norte y goleó 6-1 a los Bravos de Juárez y finalmente, el Estadio Jalisco vio como su Atlas derrotó 2-1 a los Tigres UANL en su 110 aniversario.
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Los pupilos de Miguel Herrera siguen poniendose al tú por tú a cualquier equipo de la Liga MX y sacaron una unidad ante los Diablos Rojos en el Coloso de Santa Ursula. Poco después, la Pandilla fue una sinfonía en el Gigante de Acero y consiguió las tres unidades a costa de Bravos. Para terminar la actividad de este sábado, Atlas consiguió la victoria contra Tigres en el Estadio Jalisco en un partido que tuvo de todo, expulsión, penal atajado y hasta una acción que pocas veces le hemos visto a Nahuel Guzmán.
Jornada 4 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX
Sábado 15 de agosto
- Atlante 0-0 Toluca | 17:00 | Estadio Banorte
- Monterrey 6-1 FC Juárez | 19:10 | Estadio BBVA
- Atlas 2-1 Tigres | 21:10 | Estadio Jalisco
Domingo 16 de agosto
- Pumas vs Querétaro | 12:00 | Estadio Olímpico Universitario
- América vs Atlético de San Luis | 17:00 | Estadio Banorte
- Santos Laguna vs Guadalajara (Chivas) | 19:10 | Estadio Corona
- Tijuana (Xolos) vs Cruz Azul | 21:00 | Estadio Caliente
Lunes 17 de agosto
- Necaxa vs León | 19:00 | Estadio Victoria
- Pachuca vs Puebla | 21:00 | Estadio Hidalgo