La MILLONARIA cifra por la cual Cruz Azul dejaría salir a Erik Lira a Europa

En las últimas horas, han surgido varios reportes sobre el futuro de Erik Lira, capitán de Cruz Azul, respecto a que distintos clubes que han mandado ofertas formales para hacerse de los servicios del mediocampista mexicano tras el nivel mostrado en la pasada Copa Mundial de la FIFA.

En estos mismos reportes se habla de la millonaria cifra por la cual la directiva de La Máquina dejaría salir a su jugador, una suma que ronda los 8 millones de dólares, conservando además un porcentaje de la carta para una futura venta.

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¿Qué equipos han ofertado por Erik Lira?

Azteca Deportes pudo saber de manera exclusiva, con información del reportero Mauricio Gutiérrez, que el AS Mónaco ofertó una primera vez de manera formal por el mediocampista de 26 años. Sin embargo, la propuesta económica fue considerada baja dadas las expectativas que tiene la directiva cementera.

Cabe destacar que, en todo momento, Cruz Azul ha mostrado disposición para otorgar facilidades y permitir que el mexicano cumpla su sueño de emigrar a Europa. A este interés se suma que, el día de hoy, surgieron nuevos reportes señalando que el RCD Espanyol también prepararía una oferta para llevar a Lira al futbol de España.

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Los triunfos de Erik Lira con Cruz Azul

Desde su incorporación al equipo celeste, el portador del dorsal número 6 se ha convertido en una pieza fundamental y ha acumulado cuatro títulos oficiales en su registro:



Liga MX (Clausura 2026): Disputó 1,284 minutos como titular a lo largo del torneo, el cual concluyó con el campeonato de liga obtenido en la Gran Final contra Pumas.

Disputó 1,284 minutos como titular a lo largo del torneo, el cual concluyó con el campeonato de liga obtenido en la Gran Final contra Pumas. Campeón de Campeones (2025-2026): Trofeo conseguido en julio de 2026, consolidando el dominio celeste posterior a su participación mundialista.

Trofeo conseguido en julio de 2026, consolidando el dominio celeste posterior a su participación mundialista. Liga de Campeones de la Concacaf (2025): El máximo título internacional de clubes de la región.

El máximo título internacional de clubes de la región. Supercopa de la Liga MX (2022): Su primer campeonato oficial defendiendo la camiseta de la institución.

(A este exitoso registro se le añade la Copa Sky, un torneo de pretemporada disputado en 2022).

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