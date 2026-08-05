logo deportes horizontal
Internacional SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

ÚLTIMO MOMENTO: Los resultados de los partidos de la Leagues Cup, HOY martes 4 de agosto

Los Pumas de la UNAM hicieron su aparición ante Charlotte, Tigres UANL visitó al Real Salt Lake y los Potros de Hierro del Atlante debutaron en el certamen internacional.

Leagues Cup resultados
Crédito: Mexsport

Escrito por: Erick De la Rosa

Volvió y lo hizo para quedarse, la Leagues Cup 2026 inició con seis partidos entre clubes de la Liga MX y equipos de la Major League Soccer. Los Pumas de la UNAM se enfrentaron al Charlotte en un duelo de poder a poder, Tigres hizo lo propio contra el Real Salt Lake y los Potros de Hierro del Atlante hicieron su primera aparición en este certamen al viajar a Canadá para verse las caras con el siempre complicado Vancouver FC.

Te puede interesar: OFICIAL: Cambio de horario en semifinal de la Selección Mexicana de Futbol

Resultados de HOY martes 4 de agosto de la Leagues Cup

  • FC Cincinnati 3-1 Pachuca – TQL Stadium
  • Columbus Crew 3-1 Atlas – ScottsMiracle-Gro Field
  • Charlotte FC 3-0 Pumas UNAM – Bank of America Stadium
  • Minnesota United 1-2 FC Juárez – Allianz Field
  • Tigres UANL 1(6)-(5)1 Real Salt Lake – America First Field
  • Vancouver Whitecaps 0-1Atlante – BC Place

Partidos de Leagues Cup - miércoles 5 de agosto

  • Inter Miami vs. Atlético de San Luis – 18:30 – Nu Stadium
  • Monterrey vs. Orlando City – 18:30 – Inter&Co Stadium
  • Nashville SC vs. León – 19:30 – GEODIS Park
  • FC Dallas vs. Querétaro – 19:30 – Texas Health Mansfield Stadium
  • Toluca vs. Seattle Sounders – 21:00 – Estadio Nemesio Díez
  • LAFC vs. Guadalajara – 21:30 – BMO Stadium
Tags relacionados
Pumas Pachuca Atlante FC Juárez Atlas Tigres de la UANL