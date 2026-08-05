ÚLTIMO MOMENTO: Los resultados de los partidos de la Leagues Cup, HOY martes 4 de agosto
Los Pumas de la UNAM hicieron su aparición ante Charlotte, Tigres UANL visitó al Real Salt Lake y los Potros de Hierro del Atlante debutaron en el certamen internacional.
Volvió y lo hizo para quedarse, la Leagues Cup 2026 inició con seis partidos entre clubes de la Liga MX y equipos de la Major League Soccer. Los Pumas de la UNAM se enfrentaron al Charlotte en un duelo de poder a poder, Tigres hizo lo propio contra el Real Salt Lake y los Potros de Hierro del Atlante hicieron su primera aparición en este certamen al viajar a Canadá para verse las caras con el siempre complicado Vancouver FC.
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Resultados de HOY martes 4 de agosto de la Leagues Cup
- FC Cincinnati 3-1 Pachuca – TQL Stadium
- Columbus Crew 3-1 Atlas – ScottsMiracle-Gro Field
- Charlotte FC 3-0 Pumas UNAM – Bank of America Stadium
- Minnesota United 1-2 FC Juárez – Allianz Field
- Tigres UANL 1(6)-(5)1 Real Salt Lake – America First Field
- Vancouver Whitecaps 0-1Atlante – BC Place
Partidos de Leagues Cup - miércoles 5 de agosto
- Inter Miami vs. Atlético de San Luis – 18:30 – Nu Stadium
- Monterrey vs. Orlando City – 18:30 – Inter&Co Stadium
- Nashville SC vs. León – 19:30 – GEODIS Park
- FC Dallas vs. Querétaro – 19:30 – Texas Health Mansfield Stadium
- Toluca vs. Seattle Sounders – 21:00 – Estadio Nemesio Díez
- LAFC vs. Guadalajara – 21:30 – BMO Stadium