ÚLTIMO MOMENTO: Los resultados de los partidos de la Leagues Cup, HOY martes 4 de agosto

Volvió y lo hizo para quedarse, la Leagues Cup 2026 inició con seis partidos entre clubes de la Liga MX y equipos de la Major League Soccer. Los Pumas de la UNAM se enfrentaron al Charlotte en un duelo de poder a poder, Tigres hizo lo propio contra el Real Salt Lake y los Potros de Hierro del Atlante hicieron su primera aparición en este certamen al viajar a Canadá para verse las caras con el siempre complicado Vancouver FC.

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Resultados de HOY martes 4 de agosto de la Leagues Cup

FC Cincinnati 3-1 Pachuca – TQL Stadium



Columbus Crew 3-1 Atlas – ScottsMiracle-Gro Field



Charlotte FC 3-0 Pumas UNAM – Bank of America Stadium



Minnesota United 1-2 FC Juárez – Allianz Field



Tigres UANL 1(6)-(5)1 Real Salt Lake – America First Field



Vancouver Whitecaps 0-1Atlante – BC Place

Partidos de Leagues Cup - miércoles 5 de agosto