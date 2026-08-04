OFICIAL: Cambio de horario en semifinal de la Selección Mexicana de Futbol

La Selección Mexicana de Futbol Femenil sub-23 está a una victoria de asegurarse medalla en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. El equipo comandado por Vanessa Martínez está instalado en las semifinales del certamen y tendrá que verse las caras con su similar de El Salvador en busca de su pase a la final en la que podría enfrentar a Venezuela o Colombia. El cotejo ante ''La Selecta'' fue cambiado de horario por cuestiones extracancha y acá te dejamos la información.

Te puede interesar: ¿Se va de Chivas? Gabriel Milito habla sobre el interés de River Plate: "Ese es mi único objetivo”

A través de un tweet, se reveló la noticia: ''#Sub23 | 𝐂𝐚𝐦𝐛𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐡𝐨𝐫𝐚𝐫𝐢𝐨 Nuestro partido de semifinal tendrá un nuevo horario de inicio debido a las condiciones climáticas previstas en RD. 20:00 h | Tiempo local 18:00 h | Tiempo de la CDMX ¡No te lo pierdas!'', destacó la cuenta oficial de la Selección Mexicana de Futbol Femenil. Por lo que el duelo podrás sintonizarlo este martes 4 de agosto (hora de la Ciudad de México) en punto de las 6 de la tarde.

Favoritas para llevarse la presea dorada

El combinado nacional pasó la fase de grupos de manera invicta tras un empate sin goles contra Puerto Rico, victoria por la mínima diferencia ante Colombia y goleada de 7-0 ante su similar de Jamaica. Por otro lado, la Vinotinto se ve en el horizonte como la posible rival de México por la medalla de oro, el cuadro sudamericano obtuvo tres triunfos (vs Costa Rica, El Salvador y República Dominicana) por lo que sale como favorito para llevarse el cotejo ante Colombia.