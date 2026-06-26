Uruguay vs equipo español: Ver POR INTERNET y EN DIRECTO el seguimiento de la transmisión HOY viernes 26 de junio, partido de la justa de verano 2026; marcador minuto a minuto | Presentado por Jaecoo 5
Uruguay busca clasificar a la ronda de 16vos de la justa de verano 2026, pero para ello debe vencer al equipo español en el último partido de la fase de grupos
Uruguay enfrenta su último partido de la fase de grupos del torneo internacional. El vestidor del equipo charrúa está roto después de los malos resultados de los pupilos de Bielsa. Por su parte, el equipo español tratará de mantener el primer lugar de su grupo. La sede del encuentro será Guadalajara, México, donde se espera un estadio lleno de aficionados de ambos equipos. El minuto a minuto es presentado por Jaecoo 5.