Uruguay vs España: Ver EN VIVO y GRATIS el partido del Grupo H del Mundial 2026, por TV Abierta y a través de TV Azteca

Llegó la hora. Uruguay se mide vs España en uno de los partidos más cerrados y esperados de la fase de grupos del Mundial 2026. Por un lado, el equipo de Marcelo Bielsa llega urgido de un triunfo que los mantenga vivos y los lleve a los 16avos de final, mientras que los españoles llegan con la esperanza de obtener una victoria que los haga convertirlos en líderes de grupo.