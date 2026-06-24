Uruguay vs España: Ver EN VIVO y GRATIS el partido del Grupo H del Mundial 2026, por TV Abierta y a través de TV Azteca
Uruguay y España se miden en uno de los partidos más esperados de la fase de grupos del Mundial 2026. ¡Síguelo en vivo y gratis, a través de TV Azteca!
Llegó la hora. Uruguay se mide vs España en uno de los partidos más cerrados y esperados de la fase de grupos del Mundial 2026. Por un lado, el equipo de Marcelo Bielsa llega urgido de un triunfo que los mantenga vivos y los lleve a los 16avos de final, mientras que los españoles llegan con la esperanza de obtener una victoria que los haga convertirlos en líderes de grupo.