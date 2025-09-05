US Open: ¡Muchos millones! ¿Cuánto dinero apostó Drake a que Jannik Sinner será el campeón?

Este viernes 5 de septiembre se llevarán a cabo las dos semifinales correspondientes al US Open , uno de los torneos más importantes que el tenis profesional tiene en este 2025. Dentro de los finalistas aparece Jannik Sinner, quien, de acuerdo con Drake, es favorito a ganar este certamen.

Bien se sabe de la cercanía que el rapero canadiense Drake tiene en el mundo deportivo a través de apuestas y ganancias monetarias. En ese sentido, el cantante no tuvo reparo en realizar una jugosa apuesta a favor de Jannik Sinner, quien de obtener el US Open le daría al norteamericano una ganancia por demás espectacular.

¿Quién es Jannik Sinner?

Nacido el 16 de agosto del 2021 en San Cándido, Jannik Sinner es un tenista italiano de 24 años de edad que, actualmente, es el primero en la clasificación general dentro de la ATP superando a elementos como Carlos Alcaraz y Novak Djokovic; además, es el primer italiano en lograr este puesto en la historia.

¿Cuánto apostó Drake a favor de Jannik Sinner?

Drake ha obtenido una popularidad importante no solo por sus canciones, sino por el dinero que normalmente se juega en cuestiones y eventos deportivos. Una muestra de lo anterior fueron los 300 mil dólares que puso sobre la mesa en torno a que Jannik Sinner logre ser el campeón de la US Open 2025.

Estos 300 mil pesos (más de 5.6 millones de pesos al tipo de cambio actual), fueron apostados a que Jannik Sinner no solo obtendría el triunfo en las semifinales, sino que sería el campeón de esta competición en un duelo final que se llevará a cabo el próximo domingo 7 de septiembre en el Arthur Ashe Stadium de Nueva York.

Drake just placed a $300K bet on Jannik Sinner to win the US Open pic.twitter.com/NNOC5sJ9zo — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 2, 2025

¿Quiénes se enfrentarán en las semifinales del US Open?

El primer juego de este día se llevará a cabo en punto de las 13:00 horas (tiempo centro de México) cuando el español Carlos Alcaraz y el serbio Novak Djokovic se enfrenten una vez más, en lo que ya es considerado un clásico del tenis. Más tarde, a las 17:00 horas, Jannik Sinner le hará los honores a Auger-Aliassime.