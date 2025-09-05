deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
Adn40
Azteca Deportes
Otros Deportes
Nota

US Open: ¡Muchos millones! ¿Cuánto dinero apostó Drake a que Jannik Sinner será el campeón?

Jannik Sinner es uno de los tenistas favoritos a lograr el campeonato del US Open, y para muestra de lo anterior está la apuesta que Drake hizo a su favor.

us-open-dinero-aposto-jannik-sinner-campeon.jpg
Instagram de Jannik Sinner y X de Drake
Redacción Azteca Deportes
Otros Deportes
Compartir

Este viernes 5 de septiembre se llevarán a cabo las dos semifinales correspondientes al US Open , uno de los torneos más importantes que el tenis profesional tiene en este 2025. Dentro de los finalistas aparece Jannik Sinner, quien, de acuerdo con Drake, es favorito a ganar este certamen.

¡Renata Zarazúa hace historia! Victoria legendaria en el US Open 2025

Bien se sabe de la cercanía que el rapero canadiense Drake tiene en el mundo deportivo a través de apuestas y ganancias monetarias. En ese sentido, el cantante no tuvo reparo en realizar una jugosa apuesta a favor de Jannik Sinner, quien de obtener el US Open le daría al norteamericano una ganancia por demás espectacular.

¿Quién es Jannik Sinner?

Nacido el 16 de agosto del 2021 en San Cándido, Jannik Sinner es un tenista italiano de 24 años de edad que, actualmente, es el primero en la clasificación general dentro de la ATP superando a elementos como Carlos Alcaraz y Novak Djokovic; además, es el primer italiano en lograr este puesto en la historia.

¿Cuánto apostó Drake a favor de Jannik Sinner?

Drake ha obtenido una popularidad importante no solo por sus canciones, sino por el dinero que normalmente se juega en cuestiones y eventos deportivos. Una muestra de lo anterior fueron los 300 mil dólares que puso sobre la mesa en torno a que Jannik Sinner logre ser el campeón de la US Open 2025.

Estos 300 mil pesos (más de 5.6 millones de pesos al tipo de cambio actual), fueron apostados a que Jannik Sinner no solo obtendría el triunfo en las semifinales, sino que sería el campeón de esta competición en un duelo final que se llevará a cabo el próximo domingo 7 de septiembre en el Arthur Ashe Stadium de Nueva York.

¿Quiénes se enfrentarán en las semifinales del US Open?

El primer juego de este día se llevará a cabo en punto de las 13:00 horas (tiempo centro de México) cuando el español Carlos Alcaraz y el serbio Novak Djokovic se enfrenten una vez más, en lo que ya es considerado un clásico del tenis. Más tarde, a las 17:00 horas, Jannik Sinner le hará los honores a Auger-Aliassime.

Jannik Sinner
US Open
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/tv-azteca-internacional/envivo
  • TV Azteca Internacional US
Programación de TV Azteca En Vivo

Te Recomendamos

The Beautiful Game
Otros Deportes
The Beautiful Game |Chase Stadium, con Ronaldinho y Roberto Carlos | 7 de junio a las 5:00 PM
Isaac del Toro maglia blanca Giro de Italia 2025
Otros Deportes
VIDEO: El HISTÓRICO momento en el que Isaac del Toro recibe la Maglia Blanca en el Giro de Italia 2025
Thumbnail
Otros Deportes
Giro de Italia 2025: Resumen de la Etapa 17 y el triunfo de Isaac del Toro
Isaac del Toro Etapa 17.jpg
Otros Deportes
Así fue el cierre de Isaac del Toro en la Etapa 17 del Giro de Italia
Thumbnail
Otros Deportes
Carlos Alcaraz y Rafael Nadal peloteando en la Copa Davis
Thumbnail
Otros Deportes
Nadal se despide del tenis profesional entre lágrimas
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista Rodrigo Pacheco | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Holger Rune | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Alexander Zverev | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Ben Shelton | Abierto Mexicano de Tenis
×
×