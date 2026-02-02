Así va la tabla general del Torneo Clausura 2026 tras la jornada 4

Culminó la jornada 4 del Torneo Clausura 2026 y las Chivas del Guadalajara siguen mandando en la tabla general. El cuadro tapatío continúa con su paso perfecto en el presente semestre tras haber conseguido su cuarto triunfo seguido. Además, las Águilas retomaron el vuelo y aseguraron su primer triunfo en el torneo. Por si fuera poco, los Pumas de la UNAM golearon en el Estadio Olímpico Universitario y están en la parte alta de la clasificación.

Una de las gratas sorpresas en este inicio de certamen es el Atlas de Diego Cocca, los Rojinegros suman tres victorias y están en la tercera posición. Tigres de la UANL fue al Nou Camp y sacó las tres unidades para meterse de lleno en la pelea por liguilla directa y los Xolos de Tijuana, con su empate en Monterrey marcan la línea en la octava posición con siete unidades.

Tabla general Clausura 2026 al momento

Chivas del Guadalajara - 12 puntos Cruz Azul - 9 puntos Atlas del Guadalajara - 9 puntos Pumas - 8 puntos Deportivo Toluca - 8 puntos Rayados de Monterrey - 7 puntos Tigres UANL - 7 puntos Xolos de Tijuana - 7 puntos Club América - 5puntos Pachuca - 5 puntos Atlético de San Luis - 4 puntos Bravos de Juárez - 4 puntos Club León - 4 puntos Puebla - 4 puntos Necaxa - 3 puntos Querétaro - 2 puntos Santos Laguna - 1 punto Mazatlán - 0 puntos

Para la jornada 5 del Torneo Clausura 2026, los pupilos de Gabriel Milito expondrán su invicto en Mazatlán, mientras que, el bicampeón del futbol mexicano tendrá un partidazo contra la Máquina Celeste de la Cruz Azul en el que posiblemente sea el cotejo de la fecha. Finalmente, Atlas recibirá a los Pumas en el Estadio Jalisco y el América visitará el Gigante de Acero para enfrentar a Rayados de Monterrey.