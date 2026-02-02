Así quedó la tabla de goleo de la Liga BBVA MX tras la Jornada 4 del Clausura 2026
Joao Pedro toma la cabeza de la tabla de goleo del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX
Concluyó la actividad de la Jornada 4 del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX y la tabla de goleo comienza a tener un claro dominador que buscará repetir el título de máximo artillero como ya lo hizo la campaña pasada.
Así quedó la tabla de goleo tras la Jornada 4 del clausura 2026
Los dos goles de Joao Pedro en el partido que enfrentó a su equipo, el Atlético de San Luis, en contra de las Chivas no sirvieron para sacar tres puntos del Estadio Akron, pero sí para tomar la cima de la tabla de goleo luego de cuatro jornadas.
El delantero del cuadro potosino se posiciona como el máximo goleador en lo que va de la campaña; sin embargo, podría terminar el torneo con otra playera ante el interés de Cruz Azul para contratarlo.
José Paradela ha marcado gol en sus últimos tres partidos, lo que le ha permitido meterse entre los goleadores con las mismas anotaciones que Marcelo Flores y Hormiga González, pero necesitarán apretar el ritmo para competir con Joao Pedro.
Tabla de goleo del Clausura 2026
- Joao Pedro | Atlético de San Luis - 4 goles
- José Paradela | Cruz Azul - 3 goles
- Marcelo Flores | Tigres - 3 goles
- Hormiga González | Chivas - 3 goles
- Daniel Aguirre | Chivas - 2 goles
- Jordan Carrillo | Pumas - 2 goles
- Kevin Castañeda | Tijuana - 2 goles
- Óscar Estupiñán | Bravos de Juárez - 2 goles
- Francisco Villalba | Santos Laguna - 2 goles
- Facundo Almada | Mazatlán - 2 goles
