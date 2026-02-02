Así quedó la tabla de goleo de la Liga BBVA MX tras la Jornada 4 del Clausura 2026

Concluyó la actividad de la Jornada 4 del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX y la tabla de goleo comienza a tener un claro dominador que buscará repetir el título de máximo artillero como ya lo hizo la campaña pasada.

Así quedó la tabla de goleo tras la Jornada 4 del clausura 2026

Los dos goles de Joao Pedro en el partido que enfrentó a su equipo, el Atlético de San Luis, en contra de las Chivas no sirvieron para sacar tres puntos del Estadio Akron, pero sí para tomar la cima de la tabla de goleo luego de cuatro jornadas.

El delantero del cuadro potosino se posiciona como el máximo goleador en lo que va de la campaña; sin embargo, podría terminar el torneo con otra playera ante el interés de Cruz Azul para contratarlo.

José Paradela ha marcado gol en sus últimos tres partidos, lo que le ha permitido meterse entre los goleadores con las mismas anotaciones que Marcelo Flores y Hormiga González, pero necesitarán apretar el ritmo para competir con Joao Pedro.

Tabla de goleo del Clausura 2026

Joao Pedro | Atlético de San Luis - 4 goles José Paradela | Cruz Azul - 3 goles Marcelo Flores | Tigres - 3 goles Hormiga González | Chivas - 3 goles Daniel Aguirre | Chivas - 2 goles Jordan Carrillo | Pumas - 2 goles Kevin Castañeda | Tijuana - 2 goles Óscar Estupiñán | Bravos de Juárez - 2 goles Francisco Villalba | Santos Laguna - 2 goles Facundo Almada | Mazatlán - 2 goles

