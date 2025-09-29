Así va la tabla general de la Liga BBVA MX tras la Jornada 11 del Apertura 2025

Terminó la Jornada 11 del Torneo Apertura 2025. Con actividad de Fecha Doble en la Liga BBVA MX, hay cambios en la tabla de posiciones y en el primer lugar aparece Toluca con 25 puntos. Los diablos registran cinco victorias de forma consecutiva y 18 goles anotados.

En el segundo lugar aparecen Rayados de Monterrey con 25 puntos al derrotar por la mínima 1-0 al Santos. En tercero y cuarto lugar aparecen América, que llega de golear a Pumas 4-1 y Cruz Azul con 24 puntos conseguidos, la Máquina perdió su invicto de tres empates y siete victorias en el Apertura 2025.

En quinto se encuentra Tigres con 22 puntos y en sexto aparecer Xolos con 19 puntos que logró terminar con el invicto Celeste y mantenerse así en puestos de Liguilla directa.

Resumen del partido: Puebla 0-2 Chivas de la Jornada 11 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Te puede interesar: ¡Intensa batalla!: Así queda la tabla de goleo de la Liga BBVA MX tras la Jornada 11 del Apertura 2025

Así marcha el Play In hasta la fecha 11 del Apertura 2025

En los puestos de Play-In, los Bravos de Juárez ocupan el séptimo lugar. con 18 puntos, seguidos por Pachuca que es octavo con 17 unidades. En noveno aparece Chivas con 14 puntos luego de lograr vencer a Puebla y en décimo se ubica Pumas a pesar de ser goleado en el Clásico Nacional.

Por debajo, León está en el lugar 11 con 12 puntos, en el lugar 12, 13 y 14 se ubican Atlético de San Luis, Santos y Atlas. En el 15, Necaxa con nueve puntos, en el 16 y 17 Mazatlán y Querétaro con ocho puntos y en 18 ‘La Franja con cinco puntos.