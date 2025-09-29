¡Intensa batalla!: Así queda la tabla de goleo de la Liga BBVA MX tras la Jornada 11 del Apertura 2025

El Apertura 2025 sigue encendido y la lucha por el título de goleo individual ya entró en una fase apasionante. Tras once jornadas disputadas, los delanteros de la Liga BBVA MX están demostrando que la competencia no es exclusiva de extranjeros, pues varios mexicanos también pelean en la parte alta de la tabla.

El máximo artillero del campeonato es Joao Pedro Geraldino, del Atlético de San Luis, quien suma 8 goles en 959 minutos, promediando una anotación cada 119.88 minutos. A pesar de que no anotó en esta jornada ante el Pachuca, su doblete en la jornada 9 le ha bastado para mantenerse como líder solitario.

Muy cerca se encuentra Joao Paulo Dias de Toluca, también conocido como Paulinho, que con 7 tantos en apenas 568 minutos mantiene un promedio demoledor: marca cada 81 minutos, el más alto entre los líderes.

La persecución: cracks al acecho

Más atrás aparecen dos hombres de Monterrey: Sergio Canales y Germán Berterame, ambos con 6 goles. El español promedia un gol cada 128 minutos, mientras que el argentino requiere 161 minutos para anotar. La ofensiva regia ha sido clave para mantener al equipo en la pelea del campeonato.

Con 5 goles, un grupo numeroso acecha: Lucas Ariel Ocampos (Monterrey), Alejandro Zendejas (América), Ángel Sepúlveda (Cruz Azul), Óscar Estupiñán (FC Juárez), Frank Thierry Boya (Tijuana) y Armando González (Guadalajara). Todos mantienen posibilidades matemáticas de acercarse a los líderes si encadenan partidos de inspiración.

La paridad en la cima mantiene la expectativa: ¿podrá Joao Pedro mantenerse firme como máximo rompe redes, o algún mexicano dará la sorpresa en el cierre del torneo?

Tabla de goleo Apertura 2025 tras la Jornada 11