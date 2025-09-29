deportes
Nota

¡Intensa batalla!: Así queda la tabla de goleo de la Liga BBVA MX tras la Jornada 11 del Apertura 2025

La Liga BBVA MX vive un duelo de artilleros: un delantero europeo toma ventaja en la cima, pero Paulinho se mete a la pelea, mientras varios mexicanos se mantienen en la lucha.

Paulinho anota gol con el Toluca en la Jornada 11
Adrian Macias/MEXSPORT
Paulinho anota gol con el Toluca en la Jornada 11.
GABRIEL MARTÍNEZ RUBIO
Liga MX
El Apertura 2025 sigue encendido y la lucha por el título de goleo individual ya entró en una fase apasionante. Tras once jornadas disputadas, los delanteros de la Liga BBVA MX están demostrando que la competencia no es exclusiva de extranjeros, pues varios mexicanos también pelean en la parte alta de la tabla.

El máximo artillero del campeonato es Joao Pedro Geraldino, del Atlético de San Luis, quien suma 8 goles en 959 minutos, promediando una anotación cada 119.88 minutos. A pesar de que no anotó en esta jornada ante el Pachuca, su doblete en la jornada 9 le ha bastado para mantenerse como líder solitario.

Muy cerca se encuentra Joao Paulo Dias de Toluca, también conocido como Paulinho, que con 7 tantos en apenas 568 minutos mantiene un promedio demoledor: marca cada 81 minutos, el más alto entre los líderes.

La persecución: cracks al acecho

Más atrás aparecen dos hombres de Monterrey: Sergio Canales y Germán Berterame, ambos con 6 goles. El español promedia un gol cada 128 minutos, mientras que el argentino requiere 161 minutos para anotar. La ofensiva regia ha sido clave para mantener al equipo en la pelea del campeonato.

Con 5 goles, un grupo numeroso acecha: Lucas Ariel Ocampos (Monterrey), Alejandro Zendejas (América), Ángel Sepúlveda (Cruz Azul), Óscar Estupiñán (FC Juárez), Frank Thierry Boya (Tijuana) y Armando González (Guadalajara). Todos mantienen posibilidades matemáticas de acercarse a los líderes si encadenan partidos de inspiración.

América Zendejas Apertura 2025

La paridad en la cima mantiene la expectativa: ¿podrá Joao Pedro mantenerse firme como máximo rompe redes, o algún mexicano dará la sorpresa en el cierre del torneo?

Tabla de goleo Apertura 2025 tras la Jornada 11

PosiciónJugadorClubGolesMinutos jugadosAnota cadaNacionalidad
Joao Pedro GeraldinoAtlético de San Luis8959119.88 minItaliano
Joao Paulo DiasToluca756881.14 minPortugués
Sergio CanalesMonterrey6770128.33 minEspañol
Germán BerterameMonterrey6966161.00 minArgentino
Lucas Ariel OcamposMonterrey5505101.00 minArgentino
Alejandro ZendejasAmérica5860172.00 minMexicano
Ángel Baltazar SepúlvedaCruz Azul5581116.20 minMexicano
Óscar Eduardo EstupiñánFC Juárez5577115.40 minColombiano
Frank Thierry BoyaTijuana5788157.60 minBelga
10ºArmando GonzálezGuadalajara5693138.60 minMexicano
Toluca FC
Rayados del Monterrey
Cruz Azul
Club América
Chivas
