Así va la tabla de goleo del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil

Diana Ordóñez es sin duda una de las mejores arietes de todo el futbol mexicano y en dos jornadas del Torneo Apertura 2026 lo está demostrando. La delantera de las Amazonas ya suma la espectacular cifra de cinco goles en apenas dos compromisos disputados y es sin duda la candidata número uno para llevarse el premio a la máxima goleadora del certamen.

Te puede interesar: Hugo Camberos: precio de mercado y sueldo de la joya de Chivas que ganó todos los premios en México Sub-20

A pesar de que ya tiene dos tantos de ventaja sobre su más cercana perseguidora (Geyse Ferreira del América), la jugadora de Tigres no puede confiarse y buscará seguri anotando en busca de ampliar más la diferencia. Cabe destacar que, los primeros seis lugares están ocupados por jugadoras de Tigres y América, lo que habla del dominio tanto de las Amazonas como de las Águilas en el máximo circuito del balompié femenil.

Tabla de goleo del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil al momento

Diana Rosario Ordóñez (Tigres) – 5 goles Geyse Da Silva (América) – 3 goles Priscila Flor Da Silva (América) – 2 goles Monserrat Saldívar (América) – 2 goles Gabriela Antonia García (América) – 2 goles Maricarmen Reyes (Tigres) – 2 goles Valeria del Campo (Rayadas) – 2 goles Chelsea Lien (León) – 2 goles Joseline Montoya (Chivas) – 2 goles

Jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil

Jueves 14 de agosto



Cruz Azul vs Atlante – 18:00

Viernes 15 de agosto



América vs Puebla – 14:45

Pachuca vs Pumas – 16:00

Tigres vs Juárez – 18:06

Tijuana vs Necaxa – 18:10

Sábado 16 de agosto



Guadalajara (Chivas) vs Atlético San Luis – 16:00

Domingo 17 de agosto



León vs Querétaro – 17:00

Toluca vs Atlas – 18:00

Santos Laguna vs Rayadas (Monterrey) – 18:06



Tenemos que irnos hasta el séptimo lugar de la lista para encontrar a una futbolista fuera de estos dos equipos antes mencionados y es Valeria del Campo de las Rayadas de Monterrey con dos tantos anotados conseguidos en 180 minutos.