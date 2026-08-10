Hugo Camberos: precio de mercado y sueldo de la joya de Chivas que ganó todos los premios en México Sub-20

El título que ganó Hugo Camberos con México Sub-20 volvió a poner al canterano de Chivas en el centro de la atención. El atacante fue una de las figuras del torneo y terminó con dos reconocimientos individuales. Su gran actuación también lleva a revisar cuánto vale actualmente y cuál es el sueldo que percibe con el Guadalajara.

El protagonista es Hugo Camberos, quien tendría ofertas del exterior, conquistó la Bota de Oro y el Balón de Oro del Premundial Sub-20 de Concacaf. El juvenil marcó 5 goles durante el torneo y confirmó el momento que atraviesa. Su valor de mercado también ha aumentado en los últimos meses y actualmente está tasado en un número que seguramente seguirá subiendo.

¿Cuánto vale Hugo Camberos en Chivas?

De acuerdo con Transfermarkt, Camberos tiene un valor de mercado de 3 millones de euros. La cifra lo coloca entre los jugadores jóvenes con mayor proyección dentro de Chivas.

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El futbolista nació el 21 de enero de 2007 y llegó a las fuerzas básicas del Guadalajara desde muy joven. Después de su paso por Tapatío, comenzó a tener participación con el primer equipo.

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El sueldo que tiene Hugo Camberos

Aunque su valor de mercado ha crecido, su salario todavía se mantiene en niveles de un futbolista juvenil. Según estimaciones recopiladas por Capology y Salary Sport, Camberos estaría entre los jugadores con menor sueldo del plantel de Chivas, con una percepción básica inferior a 10 mil dólares por temporada.

Hay que tomar esta cifra como una estimación. Los clubes mexicanos no hacen públicos los contratos de sus futbolistas. Por ello, no existe una confirmación oficial sobre el salario exacto de Camberos ni sobre posibles bonos o ingresos adicionales.

Camberos fue baja en el partido de preparación ante Correcaminos por lesión.|@camberos.58

Camberos ya despierta interés en Europa

El buen momento del canterano también ha generado interés fuera de México. Durante el Premundial Sub-20 hubo reportes sobre seguimiento de clubes europeos, mientras que anteriormente se conoció una propuesta del Brujas de Bélgica que Chivas habría rechazado.

Ahora, después de ganar los dos principales premios individuales del torneo, Camberos vuelve a tener argumentos para aumentar su protagonismo. Su valor de mercado ya es de 3 millones de euros, mientras mantiene un salario de juvenil.

El siguiente reto será trasladar ese nivel a Chivas y conseguir mayor regularidad con el primer equipo. Su rendimiento con México Sub-20 puede marcar un nuevo punto de partida para la joya rojiblanca.

