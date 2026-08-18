Así va la tabla de goleo del Apertura 2026, luego de la jornada 4 de la Liga BBVA MX

La lucha por ser el máximo goleador del Torneo Apertura 2026 está al rojo vivo, ya sin los tres romperredes del certamen pasado en el horizonte por distintas razones, Lucas Ocampos alza la mano y lleva más de un gol por juego en promedio. Juninho sigue en plan grande con el Club Universidad Nacional, además, Alí Ávila pone el nombre de México en el top 3 gracias a su gran comienzo de cara al arco en este semestre.

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Con Joao Pedro del Atlético San Luis fuera toda la temporada por lesión, Paulinho con molestias físicas en Toluca y Armando González con su sequía goleadora, hay nuevos futbolistas en la lista de este certamen. Ocampos de los Rayados de Monterrey ha aprovechado el envión de Matías Almeyda y suma un tanto cada 63 minutos. Por su fuera poco, destacan nombres como Eugenio Pizzuto con sus dos tantos en el Atlante o la de Rafa Llorente con el Atlético San Luis a pesar de que es su primera experiencia en la Liga MX.

Tabla de goleo Apertura 2026 al momento

Lucas Ocampos (Rayados / Monterrey) – 5 goles Salomón Rondón (Pachuca) – 5 goles Ali Ávila (Querétaro) – 3 goles Juninho (Pumas) – 3 goles Julián Carranza (Necaxa) – 3 goles Roberto Alvarado (Chivas) – 2 goles Jeremy Márquez (Cruz Azul) – 2 goles Diego Rossi (Rayados) – 2 goles Mourad El Ghezouani (Tijuana) – 2 goles Eugenio Pizzuto (Atlante) – 2 goles Rafa Llorente (Atlético San Luis) – 2 goles Juan Brunetta (Tigres) – 2 goles

Cabe destacar que, en esta lista de 12 goleadores hay cuatro nombres de jugadores mexicanos (la tercera parte) y de momento, Ávila es la carta fuerte para que el título de goleo se quede en 'nuestro país'. Por si fuera poco, Jéremy Márquez, Eugenio Pizzuto y Roberto Alvarado no son delanteros centro y están en la lista.