Pumas ficha a este futbolista; nadie sabe quién es

La afición de Pumas pedía desesperada una incorporación para estos días grises-negros donde Sebastián Córdova se rompió la rodilla y donde también se confirmó la ausencia por algunas semanas de Álvaro Angulo. Sin embargo, aunque ya se anunció desde hace unos días, algunos siguen sin entender si Israel Luna es la respuesta directa ante las bajas confirmadas. ¿Habrá más incorporaciones?

¡FOGONAZO DE SARRAFIORE! ¡Qué jugadón del refuerzo del Atlante!

¿Pumas incorporará más jugadores para el Apertura 2026?

La respuesta de la afición fue de un desagrado general a lo que hizo la directiva en respuesta a las lesiones recientemente confirmadas. Desde el principio muchos se enfadaron con la llegada de los refuerzos, que no venían de sus mejores años como profesionales. Y ahora, ante la emergencia de suplir el hueco de Córdova… los Pumas responden con una apuesta muy arriesgada.

Israel Luna fue anunciado como fichaje y los aficionados auriazules y la gente en general se enfadó y burló de la situación de los nombres que llegan al club. El mediocampista-ofensivo de 24 años se percibe como un movimiento desesperado, pues lejos de que no tiene tanto rodaje en primera división… sufrió ya dos roturas de ligamento que interrumpieron su proceso como profesional.

En dicho sentido, un comentario que ha estado en las conversaciones recientes alrededor de los Pumas, es que le han dado oportunidad a muchos elementos que parecería como no ideales para pelear por los trofeos. Lo hicieron con JJ Macías, lo hicieron con Uriel Antuna, también ocurrió con Cristian Calderón y Córdova… y ahora con Israel Luna.

¿Quiénes son los refuerzos de Pumas para este Apertura 2026?

Los auriazules se encuentran en un turbulento momento de transición tras perder la final del Clausura 2026. Llegó Esteban Solari como estratega y con ello varios elementos que están en búsqueda de su sitio en el equipo. Por eso así lucen las incorporaciones del equipo para este Apertura 2026.