Los equipos de la CONMEBOL que buscan clasificar al repechaje del Mundial 2026

No hay margen de error para dos selecciones de la Conmebol; Venezuela y Bolivia. Los dos combinados se jugarán el repechaje de la zona en la últiima jornada de las eliminatorias de Sudamérica y hoy se juegan el primer episodio. La Vinotinto recibirá a su similar de Colombia, mientras que, el equipo boliviano le hará a los honores a Brasil en la altura de La Paz.

Con 18 unidades, Venezuela lidera los momios para quedarse con el medio boleto al Mundial 2026 tras lo visto en los últimos partidos de las eliminatorias. Por otro lado, Bolivia tiene 17 puntos y su gran fuerza es como local debido a la altura en la que se juegan sus compromisos de local.

Los partidos de Venezuela y Bolivia

Venezuela vs Colombia (5:30pm)

Bolivia vs Brasil (5:30pm)

Cabe recordar que, tanto los colombianos como los brasileños ya tienen su boleto a la justa mundialista del próximo año, por lo que ambos conjuntos podrían ir con su alineación B para enfrentar sus respectivos partidos. De hecho, a la Vinotinto le basta con ganar las tres unidades para asegurar su boleto y ya no tiene que estar viendo el resultado de Bolivia.

En el caso de los bolivianos, necesitan ganar si o si para ponerle presión a Venezuela. De sacar la victoria y la Vinotinto no puede con Colombia, serán los pupilos de Óscar Villegas quienes tengan el repechaje del próximo año.

Monterrey; sede del repechaje

El Estadio de los Rayados de Monterrey será la casa del repechaje para el Mundial 2026, estamos a la espera de que las otras confederaciones tengan a sus clasificados al repechaje.